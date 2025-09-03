Melconian dijo que hubo un "apresuramiento" del Gobierno en salir del cepo

El economista Carlos Melconian participó este miércoles en la cumbre Somos Pyme, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Quorum, en Córdoba.

Durante su disertación, seguida por más de mil empresarios de pequeñas y medianas empresas, Melconian dialogó con Cadena 3 sobre la relación entre la economía y la campaña electoral.

Consultado sobre si la campaña electoral complica la economía o si la economía puede afectar los resultados electorales que el Gobierno espera para este domingo, Melconian fue claro: "La economía en la campaña, sí. Las contiendas electorales, especialmente las más intensas, generan conflictos financieros transitorios. Pero el fondo de la macroeconomía siempre influye más en la política que la política en la economía".

Destacó que, incluso con un parlamento adverso y tensiones como las recientes en el superávit fiscal o la contienda en la provincia de Buenos Aires, los problemas económicos son, en esencia, de naturaleza económica.

Melconian señaló errores en decisiones tomadas por el Ejecutivo en los últimos meses, particularmente desde abril, cuando se desarmó el anterior régimen cambiario. "Hubo un apresuramiento. Las personas salieron del cepo, y hoy los números muestran un problema de precio en el régimen cambiario, con una demanda excedente de dólares por turismo, tarjetas o ahorro", explicó.

Aclaró que no aboga por controles estrictos ni un mercado cerrado, pero consideró que la liberalización fue prematura. Por otro lado, abordó la cuestión monetaria, que generó tasas de interés "exorbitantes" para bancos, empresas y personas. "El problema monetario no genera la demanda de dólares, pero sí creó un problema con las tasas", afirmó.

Con su habitual estilo directo, Melconian subrayó la necesidad de "'deslinkear' lo monetario de lo cambiario" y ajustar las políticas económicas para corregir los desequilibrios. "Hay que tocar los botones con humildad", afirmó, dando un voto de confianza a quienes están a cargo, aunque sin dejar de emitir su opinión técnica.

El economista, uno de los primeros oradores de la jornada, fue muy aplaudido por el auditorio y, fiel a su agenda cargada, se retiró rápidamente tras su presentación.

Informe de Sergio Suppo.