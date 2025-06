El PJ marchará este miércoles a Plaza de Mayo para repudiar condena a Cristina

El peronismo y organizaciones aliadas se movilizarán este miércoles, a las 14, hacia Plaza de Mayo para repudiar la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kichner por la “Causa Vialidad”.

Así se resolvió después de una reunión de gobernadores y dirigentes en la sede del PJ.

“Por el rechazo de este fallo de la Corte, por la proscripción de Cristina y porque queremos que haya una reconsideración respecto de que pueda tener participación política”, argumentó el legislador peronista José Mayans sobre los motivos de la concentración.

El senador formoseño consideró que es “exagerada” la medida que le impone a la ex jefa de Estado el uso de la tobillera electrónica, al advertir que “es una persona que siempre estuvo a derecho”.

El Tribunal Oral 2 dispuso este martes la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Kirchner desde el día de la fecha, con lo cual la ex mandataria no deberá presentarse mañana en Comodoro Py.

Informes de Mauricio Conti y Ariel Rodríguez.