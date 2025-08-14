En vivo

Susana Buontempo

Argentina

El juez de la causa fentanilo cruzó a Milei: "Tiene obligación de abstenerse"

Mientras la cifra de muertes por el opioide contaminado crece, el juez Ernesto Kreplak rechazó presiones políticas (pidieron su recusación) y exige respeto a las víctimas y a la investigación.   

En medio de una de las causas judiciales más delicadas del año, el juez federal Ernesto Kreplak lanzó una advertencia directa al presidente Javier Milei, luego de que este intentara recusarlo de la investigación por las muertes provocadas por fentanilo contaminado.

“Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”, expresó el magistrado a Cadena 3 Rosario.

Kreplak calificó de inadmisibles las intromisiones políticas en el expediente y remarcó que la investigación ya ha debido superar “suficientes omisiones y dificultades”, como para que ahora se busque “politizar un trabajo judicial bien hecho”. También llamó a preservar el respeto por las víctimas y las instituciones.

La investigación, que sacudió al sistema de salud y farmacológico nacional, contabiliza hasta el momento 96 muertes atribuidas al consumo de fentanilo adulterado. De ese total, 87 fallecimientos ya fueron confirmados por el juez Kreplak, mientras otros nueve continúan en análisis, particularmente en la ciudad de Bahía Blanca, donde la procedencia de las sustancias aún no ha podido ser determinada con certeza.

Según se informó oficialmente, ya fueron incautadas más de 100.000 ampollas de fentanilo contaminadas, las cuales habían sido distribuidas por todo el país.

El opioide se encontraba contaminado con bacterias peligrosas como Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae, que provocaron cuadros severos de septicemia en las víctimas.

El empresario Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma —señalado como el principal responsable de la producción y distribución del fentanilo contaminado—, también quedó en el centro de la polémica tras presentarse en los Juzgados Nacionales en lo Comercial con el objetivo de obtener nuevos certificados para continuar con la producción de medicamentos. Este jueves dijo en Cadena 3 Rosario que “si se investiga” no irá preso, y negó vinculaciones políticas, en un fuerte contrapunto con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que lo catalogó de “mafioso”.

