El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina en 2025

El banco de inversión estadounidense JP Morgan redujo este viernes su proyección de crecimiento para la economía argentina al 4,7% interanual en 2025, frente al 5,3% que estimaba en sus informes previos. La decisión se fundamenta en la incertidumbre electoral, la volatilidad de las tasas de interés y la desaceleración de la actividad.

Según el reporte, la actividad económica de junio se ubicó apenas 0,5% por encima del promedio del último trimestre de 2024, pero retrocedió 0,6% respecto de diciembre y quedó 0,5% por debajo del máximo pospandemia de 2022. También se mantuvo 0,8% por debajo del récord de noviembre de 2017.

Señales de enfriamiento

JP Morgan destacó que el crédito en pesos muestra un freno: el crecimiento real al sector privado apenas rozó el 1% en el segundo semestre, mientras las tasas elevadas incrementan la morosidad en familias y empresas. El crédito en dólares, en cambio, creció 3% en el último mes y 153% interanual.

Los indicadores adelantados de julio tampoco fueron alentadores: las ventas de autos cayeron 10,4% mensual, la producción industrial retrocedió 2,8% y tanto el consumo de cemento como las ventas minoristas continuaron en descenso.

Aunque los ingresos fiscales subieron 4,3% mensual ajustados por estacionalidad y las exportaciones en valor repuntaron 3,1%, la recuperación sigue siendo desigual. Los servicios financieros (+27,5%), el comercio (+8,3%), la construcción (+12,2%), la industria (+1,2%) y la minería (+7,8%) mostraron mejoras desde abril de 2024, pero los niveles de construcción e industria siguen por debajo de los de 2017 y 2022.

Ajuste fiscal y freno parlamentario

El informe resaltó que el Gobierno de Javier Milei logró en Diputados mantener el veto al aumento jubilatorio impulsado por la oposición, lo que evitó un costo fiscal de 1,2% del PBI. Sin embargo, la Cámara baja revocó el veto a la emergencia en discapacidad, con un impacto estimado en 0,3% del PBI, aunque su aplicación depende de lo que resuelva el Senado.

En julio, el superávit fiscal primario acumulado llegó a 1,1% del PBI, con un resultado de caja neto de 0,3%. JP Morgan proyecta que el año cierre con un superávit primario de 1,7% y un resultado total positivo de 0,4% del PBI.

Deuda y tasas

De acuerdo con el banco, los vencimientos de deuda en pesos entre agosto y diciembre alcanzan el 11,5% del PBI, con un 4,6% en manos del sector privado. El programa financiero prevé un roll-over del 80% en el total de deuda en pesos, que se reduce al 50% para la parte privada.

JP Morgan advirtió que mantener tasas de interés por debajo del 100% requerirá tasas reales positivas y altos encajes bancarios para absorber liquidez. Si bien el impacto sobre las cuentas fiscales es bajo en el corto plazo, alertó que la normalización de las condiciones de mercado será clave para sostener la estabilidad fiscal y monetaria en el mediano plazo.