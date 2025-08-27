El Gobierno simplifica trámites y agiliza vuelos nacionales e internacionales

El Gobierno nacional introdujo este miércoles una serie de cambios claves en el sistema aerocomercial con el objetivo de reducir costos, agilizar procedimientos y transparentar la asignación de vuelos, tanto en el mercado interno como en las operaciones internacionales.

A través de la Resolución 567/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso una simplificación en los trámites que deben realizar las aerolíneas para operar vuelos regulares, no regulares y especiales.

“De esta manera, se reducen los costos administrativos para el Estado y se garantiza mayor previsibilidad para las empresas y más seguridad para los pasajeros”, señaló la Secretaría de Transporte en un comunicado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El nuevo esquema elimina gran parte de las autorizaciones previas que las aerolíneas debían tramitar para volar entre destinos nacionales. Ahora, bastará con informar a la ANAC por correo electrónico los detalles de las operaciones, sin esperar la aprobación formal.

El mismo procedimiento se aplicará a vuelos internacionales: si el organismo no responde en el plazo estipulado, las operaciones quedarán automáticamente habilitadas. No obstante, las compañías extranjeras deberán presentar certificados de operación, aeronavegabilidad y seguros de acuerdo con la normativa argentina.

La ANAC continuará fiscalizando las operaciones y exigirá que las aerolíneas informen con anticipación cualquier reprogramación o cancelación, además de presentar un informe semanal con las causas de las modificaciones.

Digitalización y control de tripulaciones

La medida se suma a otra disposición reciente de la cartera de Transporte: la digitalización del foliado de libros de vuelo de pilotos y tripulantes de cabina, trámite que hasta mediados de julio se hacía en forma presencial. Desde ahora, el registro se realizará de manera online a través del Casillero Aeronáutico Digital (CAD).

El objetivo es optimizar el control de horas de vuelo del personal aeronáutico y reducir cargas administrativas.

Nuevo régimen de asignación de slots

En paralelo, el Gobierno aprobó un Reglamento Transitorio de Asignación de Slots —los permisos para despegar y aterrizar en horarios específicos— que regirá hasta el 31 de octubre, con posibilidad de prórroga.

La normativa, que reglamenta el Decreto 599/2024, fue elaborada en conjunto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y Aeropuertos Argentina, y busca alinear al país con los estándares internacionales.

Hasta ahora, los slots se asignaban sin un régimen formal, a menudo por decisión política. Con el nuevo sistema, la distribución de frecuencias y capacidades quedará bajo la gestión del operador aeroportuario y de las propias aerolíneas, con el fin de aportar transparencia, seguridad operacional y mayor competitividad en el sector.