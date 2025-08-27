El Gobierno simplifica trámites y agiliza vuelos nacionales e internacionales
Ahora, bastará con informar a la ANAC por correo electrónico los detalles de las operaciones, sin esperar la aprobación formal. El mismo procedimiento se aplicará a vuelos internacionales.
27/08/2025 | 17:59Redacción Cadena 3
FOTO: Cambios clave en el sistema aerocomercial.
El Gobierno nacional introdujo este miércoles una serie de cambios claves en el sistema aerocomercial con el objetivo de reducir costos, agilizar procedimientos y transparentar la asignación de vuelos, tanto en el mercado interno como en las operaciones internacionales.
A través de la Resolución 567/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso una simplificación en los trámites que deben realizar las aerolíneas para operar vuelos regulares, no regulares y especiales.
“De esta manera, se reducen los costos administrativos para el Estado y se garantiza mayor previsibilidad para las empresas y más seguridad para los pasajeros”, señaló la Secretaría de Transporte en un comunicado.
El nuevo esquema elimina gran parte de las autorizaciones previas que las aerolíneas debían tramitar para volar entre destinos nacionales. Ahora, bastará con informar a la ANAC por correo electrónico los detalles de las operaciones, sin esperar la aprobación formal.
El mismo procedimiento se aplicará a vuelos internacionales: si el organismo no responde en el plazo estipulado, las operaciones quedarán automáticamente habilitadas. No obstante, las compañías extranjeras deberán presentar certificados de operación, aeronavegabilidad y seguros de acuerdo con la normativa argentina.
La ANAC continuará fiscalizando las operaciones y exigirá que las aerolíneas informen con anticipación cualquier reprogramación o cancelación, además de presentar un informe semanal con las causas de las modificaciones.
Digitalización y control de tripulaciones
La medida se suma a otra disposición reciente de la cartera de Transporte: la digitalización del foliado de libros de vuelo de pilotos y tripulantes de cabina, trámite que hasta mediados de julio se hacía en forma presencial. Desde ahora, el registro se realizará de manera online a través del Casillero Aeronáutico Digital (CAD).
El objetivo es optimizar el control de horas de vuelo del personal aeronáutico y reducir cargas administrativas.
Nuevo régimen de asignación de slots
En paralelo, el Gobierno aprobó un Reglamento Transitorio de Asignación de Slots —los permisos para despegar y aterrizar en horarios específicos— que regirá hasta el 31 de octubre, con posibilidad de prórroga.
La normativa, que reglamenta el Decreto 599/2024, fue elaborada en conjunto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y Aeropuertos Argentina, y busca alinear al país con los estándares internacionales.
Hasta ahora, los slots se asignaban sin un régimen formal, a menudo por decisión política. Con el nuevo sistema, la distribución de frecuencias y capacidades quedará bajo la gestión del operador aeroportuario y de las propias aerolíneas, con el fin de aportar transparencia, seguridad operacional y mayor competitividad en el sector.
Lectura rápida
¿Qué cambios realizó el Gobierno en el sistema aerocomercial? Se introdujeron cambios para reducir costos, agilizar procedimientos y transparentar la asignación de vuelos.
¿Quién es responsable de la nueva resolución? La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es la entidad que implementa los cambios a través de la Resolución 567/2025.
¿Cuándo se publicaron estos cambios? Los cambios fueron publicados el miércoles en el Boletín Oficial.
¿Dónde se aplican los nuevos procedimientos? Se aplican en vuelos tanto nacionales como internacionales.
¿Por qué se implementan estas medidas? Para reducir costos administrativos, aumentar la previsibilidad para las empresas y mejorar la seguridad para los pasajeros.