Política y Economía

El Gobierno expulsó a un exdiputado venezolano que había venido a ver el partido

Lo anunció a través de su cuenta de X Patricia Bullrich. José Gregorio Noriega había ingresado el miércoles al país.

04/09/2025 | 16:29Redacción Cadena 3

FOTO: José Gregorio Noriega fue expulsado del país.

El Gobierno nacional expulsó del país a un exdiputado venezolano que había venido a ver el partido de Argentina ante su país por las Eliminatorias.

José Gregorio Noriega había ingresado el miércoles al país desde Brasil y fue expulsado en la mañana de este jueves.

El hecho fue confirmado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a través de su cuenta de X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El exdiputado fue sancionado en 2020 por Estados Unidos y la Unión Europea por desestabilizar la democracia. Se lo pudo ver en fotos paseando por Caminito, en La Boca.

"A este venezolano, sancionado por EE.UU. y la UE por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más!", señaló Bullrich en X.

"El patovica de Maduro había entrado ayer desde Brasil, un día antes del partido. Hoy se va. ¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

José Noriega fue diputado opositor al chavismo en la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero, en 2019, fue expulsado del partido Voluntad Popular, dirigida por Leopoldo López, luego de que denuncias internas lo involucraron en una trama de sobornos.

Según el sitio venezolano El Pitazo, en 2020 formó parte de una maniobra orquestada por el chavismo para asaltar el parlamento venezolano.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el exdiputado venezolano? El Gobierno nacional expulsó a José Gregorio Noriega del país.

¿Quién confirmó la expulsión? La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de su cuenta de X.

¿Cuándo fue expulsado Noriega? Fue expulsado en la mañana del jueves, después de haber ingresado el miércoles.

¿Por qué fue sancionado Noriega? Fue sancionado en 2020 por Estados Unidos y la Unión Europea por desestabilizar la democracia.

¿Qué relación tiene con el chavismo? Noriega fue diputado opositor al chavismo y estuvo involucrado en un asalto al parlamento venezolano en 2020.

