El frente Provincias Unidas estará integrado por 14 partidos políticos

FOTO: Los gobernadores Vidal, Llaryora, Torres, Pullaro y Sadir, junto a Schiaretti.

Cumpliendo con el cronograma establecido por la Justicia Electoral Nacional de oficialización de alianzas para las elecciones nacionales legislativas 2025, que se realizarán el domingo 26 de octubre, se presentó este jueves en Córdoba el espacio Provincias Unidas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El frente, formado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), al que también adhirió el exmandatario cordobés Juan Schiaretti, estará integrado por los siguientes partidos:

- Justicialista

- Demócrata Cristiano

- Hacemos

- ?GEN.

- ?Socialista

- ?Compromiso Federal

- ?Vecinalismo Independiente

- Intransigente ?

- ?Celeste y Blanco

- Córdoba Futura

- Unión Vecinal Federal

- ?Estamos

- Encuentro Republicano Federal

- Movimiento de Acción Vecinal