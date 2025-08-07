En vivo

Política y Economía

El frente Provincias Unidas estará integrado por 14 partidos políticos

El espacio de los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Carlos Sadir, Claudio Vidal y Gustavo Valdés, dio a conocer cómo estará conformado.   

07/08/2025 | 21:38Redacción Cadena 3

FOTO: Los gobernadores Vidal, Llaryora, Torres, Pullaro y Sadir, junto a Schiaretti.

Cumpliendo con el cronograma establecido por la Justicia Electoral Nacional de oficialización de alianzas para las elecciones nacionales legislativas 2025, que se realizarán el domingo 26 de octubre, se presentó este jueves en Córdoba el espacio Provincias Unidas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El frente, formado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), al que también adhirió el exmandatario cordobés Juan Schiaretti, estará integrado por los siguientes partidos:

- Justicialista

- Demócrata Cristiano

- Hacemos

- ?GEN.

- ?Socialista

- ?Compromiso Federal

- ?Vecinalismo Independiente

- Intransigente ?

- ?Celeste y Blanco

- Córdoba Futura

- Unión Vecinal Federal

- ?Estamos

- Encuentro Republicano Federal

- Movimiento de Acción Vecinal

Lectura rápida

1. ¿Qué se presentó en Córdoba?

Se presentó el espacio Provincias Unidas.

2. ¿Quiénes forman el frente?

El frente está formado por los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Carlos Sadir, Claudio Vidal y Gustavo Valdés.

3. ¿Cuándo se realizarán las elecciones?

Las elecciones se realizarán el domingo 26 de octubre de 2025.

4. ¿Qué partidos integran el frente?

Los partidos incluyen Justicialista, Demócrata Cristiano, Hacemos, GEN, Socialista, entre otros.

5. ¿Quién adhirió al frente además de los gobernadores?

El exmandatario cordobés Juan Schiaretti también adhirió al frente.

