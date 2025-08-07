Manes y Lousteau serán candidatos en CABA en alianza con los gobernadores
El neurocirujano se presentará como postulante a senador, mientras que el presidente de la UCR encabezará la lista de diputados. La coalición se llamará Ciudadanos Unidos y tendrá la misma estética que Provincias Unidas.
07/08/2025 | 21:16Redacción Cadena 3
FOTO: Martín Lousteau y Facundo Manes cerraron un acuerdo con Provincias Unidas.
Los radiales Martín Lousteau y Facundo Manes cerraron este jueves un acuerdo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que los llevará a ser candidatos nacionales en las próximas elecciones del 26 de octubre en línea con la propuesta que encabezan en otras provincias los gobernadores agrupados en Provincias Unidas.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el entendimiento incluye que Manes se presente como candidato a senador nacional por CABA y que Lousteau vaya primero en la lista de diputados.
La alianza se llamará Ciudadanos Unidos y tendrá la misma estética de imagen que el logo de Provincias Unidas.
Las negociaciones se mantuvieron durante toda la jornada con fuerzas con las que ya tuvieron relaciones electorales y que quedaron fuera de las alianzas que sellaron los libertarios con el PRO, como la Coalición Cívica y Confianza Pública.
Sin embargo, pasadas las 20, esos entendimientos se descartaron y dentro de Ciudadanos Unidos quedaron el GEN, el Partido Socialista y Unión Federal.
La Coalición Cívica y Confianza Pública se inclinaron por armar su propia alianza con el respaldo de la ex diputada nacional, Elisa Carrió, y el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Lectura rápida
¿Quiénes son los candidatos nacionales en el acuerdo?
Martín Lousteau y Facundo Manes son los candidatos nacionales en el acuerdo.
¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones?
Las elecciones se realizarán el 26 de octubre.
¿Dónde se firmó el acuerdo?
El acuerdo se firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
¿Qué nombre tendrá la nueva alianza?
La nueva alianza se llamará Ciudadanos Unidos.
¿Qué partidos quedaron en la alianza?
Dentro de Ciudadanos Unidos quedaron el GEN, el Partido Socialista y Unión Federal.