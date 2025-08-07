Manes y Lousteau serán candidatos en CABA en alianza con los gobernadores

Los radiales Martín Lousteau y Facundo Manes cerraron este jueves un acuerdo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que los llevará a ser candidatos nacionales en las próximas elecciones del 26 de octubre en línea con la propuesta que encabezan en otras provincias los gobernadores agrupados en Provincias Unidas.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el entendimiento incluye que Manes se presente como candidato a senador nacional por CABA y que Lousteau vaya primero en la lista de diputados.

La alianza se llamará Ciudadanos Unidos y tendrá la misma estética de imagen que el logo de Provincias Unidas.

Las negociaciones se mantuvieron durante toda la jornada con fuerzas con las que ya tuvieron relaciones electorales y que quedaron fuera de las alianzas que sellaron los libertarios con el PRO, como la Coalición Cívica y Confianza Pública.

Sin embargo, pasadas las 20, esos entendimientos se descartaron y dentro de Ciudadanos Unidos quedaron el GEN, el Partido Socialista y Unión Federal.

La Coalición Cívica y Confianza Pública se inclinaron por armar su propia alianza con el respaldo de la ex diputada nacional, Elisa Carrió, y el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.