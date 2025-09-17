En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

El enigmático mensaje de Caputo en medio de la suba del dólar: "No tengo dudas"

En un clima de incertidumbre económica, el dólar mayorista llega a $1474,50. El ministro Caputo lanza un enigmático mensaje en redes sociales, mientras el mercado aguarda la posible intervención del BCRA. 

17/09/2025 | 14:21Redacción Cadena 3

FOTO: El enigmático mensaje de Caputo en medio de la suba del dólar: "No tengo dudas"

En una jornada de alta tensión cambiaria, con el dólar mayorista alcanzando el techo de la banda de flotación en $1474,50, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sorprendió con un críptico mensaje en su cuenta oficial de X

"Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia", escribió el titular del Palacio de Hacienda

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tuit llega en un contexto de fuerte presión sobre el tipo de cambio, tras la derrota del Gobierno en las elecciones de Buenos Aires, que impulsó al dólar oficial a un máximo histórico de $1485 para la venta, con una suba de $105

La atención se centró en una orden de compra anónima por u$s 10 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) a $1474,50, lo que desató especulaciones sobre una posible venta de divisas por parte del Banco Central (BCRA), presidido por Santiago Bausili.

El mercado, además, refleja incertidumbre tras las elecciones, que se perciben como el "talón de Aquiles" de la estrategia oficial para mantener controladas las bandas del dólar, mientras los bonos caen por temores sobre la capacidad de pago. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la jornada cambiaria? El dólar mayorista alcanzó el techo de la banda de flotación en $1474,50.

¿Quién hizo un comentario críptico? El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a través de su cuenta de X.

¿Cuándo se publicó el tuit? El 17 de septiembre de 2025.

¿Dónde se centró la atención del mercado? En una orden de compra anónima por u$s 10 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

¿Por qué hay incertidumbre en el mercado? Debido a la derrota del Gobierno en las elecciones de Buenos Aires y su impacto en el tipo de cambio.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho