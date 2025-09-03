Dónde voto en la provincia de Buenos Aires: consultá el padrón para el domingo
La Junta Electoral bonaerense ya habilitó la consulta online para las elecciones del 7 de septiembre. Conocé el paso a paso para saber tu escuela, mesa y número de orden.
03/09/2025 | 11:25Redacción Cadena 3
FOTO: Padrón electoral (NA)
La Junta Electoral presenta el padrón definitivo a pocos días de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, para que todos los ciudadanos puedan verificar su lugar de votación con anticipación. El trámite es rápido, online y gratuito, y permite evitar demoras el día de la elección.
Padrón electoral PBA 2025: cómo saber dónde votás
Para consultar el padrón, los ciudadanos bonaerenses deben seguir un simple procedimiento en el sitio web oficial habilitado por la Justicia Electoral de la provincia.
Escribir el número de DNI, sin puntos.
Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.
Completar el código de verificación que aparece en pantalla y hacer clic en “Consultar”.
¿Qué información me da el padrón?
Una vez completados los pasos, el sistema arrojará toda la información necesaria para el día de la votación. Los datos que se mostrarán son:
Nombre y dirección de la escuela asignada.
Distrito y Sección Electoral.
Número de mesa de votación.
Número de orden en el padrón de esa mesa.
¿Qué se elige en estas elecciones?
En esta elección, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires votarán para renovar la mitad de ambas cámaras de la Legislatura provincial. Los cargos en juego son:
23 senadores provinciales titulares.
46 diputados provinciales titulares.
En varios municipios también se elegirán concejales y consejeros escolares.
Fechas clave del calendario electoral
Viernes 5 de septiembre: Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda.
Domingo 7 de septiembre: Día de la elección, con votación de 8 a 18 horas.
Sábado 13 de septiembre: Inicio del escrutinio definitivo.
Jueves 6 de noviembre: Fecha límite para justificar la no emisión del voto.
