Diputados le dio media sanción a la ley de financiamiento universitario

En una jornada cargada de tensión política, la oposición logró este miércoles un contundente triunfo en la Cámara de Diputados al obtener la media sanción de un proyecto clave para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales.

Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa, impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quedó a un paso de convertirse en ley, a pesar de la férrea resistencia del oficialismo libertario.

El proyecto, que busca actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y partidas para investigación, también incluye la convocatoria a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer los salarios docentes y no docentes, además de un aumento en las becas estudiantiles.

La votación, que no alcanzó por un solo voto la mayoría especial de dos tercios debido a 19 ausencias, reflejó un amplio consenso opositor, con aportes clave de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista, cerró la postura del Gobierno. "Ninguno de los que ha hablado ha dicho de donde van a sacar los fondos. Lo que está haciendo el presidente Milei es único. Los argentinos lo aplauden. Está sentando las bases de una Argentina distinta. La que viene va a ser potencia de la mano del equilibrio fiscal. Si no tenemos plata no la gastamos. Ustedes gastan la que no tienen, sacan de un bolsillo para poner en otro", argumentó.

El resultado representó un duro revés para la Casa Rosada, que había desplegado una intensa estrategia para evitar el quórum y frenar la sesión. Desde temprano, el oficialismo negoció con gobernadores para restar apoyos, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Cómo sigue la sesión

Mientras el presidente Javier Milei monitorea desde la Quinta de Olivos, el oficialismo califica las iniciativas como “oportunistas” en vísperas de la campaña electoral, advirtiendo sobre su costo económico.

La sesión, presidida por Martín Menem, arrancó con fuerza gracias al aporte de 87 legisladores de Unión por la Patria, 11 de Democracia para Siempre, 13 de Encuentro Federal, cinco de la Coalición Cívica, cinco de la izquierda, y figuras clave como los radicales Karina Banfi, Martín Tetaz, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Julio Cobos, Gabriela Brouwer y Roberto Sánchez, junto a los monobloques de Lourdes Arrieta (libertaria), Mario Barletta (UCR) y Sergio Acevedo (Santa Cruz).

La ausencia inicial de algunos legisladores, como Manuel Aguirre, Jorge Ávila, Francisco Morchio y Juan Manuel López, no impide que el quórum se consolide, marcando un triunfo táctico para la oposición.

El primer punto del debate fue el aumento de recursos para las universidades públicas, un proyecto que busca garantizar su funcionamiento y abrir paritarias para docentes y no docentes, en medio de una crisis presupuestaria que amenaza la calidad educativa. Finalmente, la oposición logró darle media sanción.

También se discute la emergencia del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores, presentes en una movilización frente al Congreso, reclaman fondos para sostener la atención pediátrica de excelencia.

No obstante, la sesión no está exenta de tensiones. La oposición retiró del temario el rechazo al veto presidencial a la ley de ayuda a Bahía Blanca, reconociendo que no reúne los dos tercios necesarios para insistir con la norma original.

La diputada Silvana Giudici (PRO) propuso postergar el debate, una moción aprobada por la mayoría, aunque los bloques de izquierda y Democracia para Siempre critican la decisión: “Es una claudicación frente a los vetos de Milei”, dispara un legislador trotskista.Otro punto candente es la distribución de ATN y el impuesto al combustible, impulsados por gobernadores.

Mientras el oficialismo anuncia que las comisiones de Presupuesto y Energía tratarán estos temas la próxima semana, la oposición redobla la apuesta y pide discutirlos “sobre tablas” o emplazar una fecha inmediata para los dictámenes.