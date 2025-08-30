Denunciaron a Spagnuolo en Córdoba por presuntas irregularidades en pensiones

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el exfuncionario Diego Spagnuolo quedó nuevamente bajo la lupa judicial, esta vez en la provincia de Córdoba.

La denuncia fue presentada el lunes por el abogado Pablo Olmos ante la Justicia Federal y acusa a Spagnuolo de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Según el letrado, el ex titular de la Andis habría “orquestado un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática las pensiones por discapacidad sometidas a revisión”.

En declaraciones radiales, Olmos sostuvo que “a partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse un armado sistemático para darle de baja de manera masiva a las pensiones y que cierren los números”.

De acuerdo con la presentación judicial, la maniobra se habría llevado a cabo a través de dos mecanismos principales: la realización de auditorías médicas sobre beneficios otorgados a personas que ya contaban con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) —lo que implicaría un procedimiento sin sustento legal— y la modificación en enero del Baremo, la tabla que regula la evaluación y cuantificación del grado de discapacidad.

La investigación judicial buscará determinar el alcance de estas presuntas irregularidades, mientras Spagnuolo sigue siendo eje de controversias políticas y judiciales a nivel nacional.