Hinchas de San Lorenzo colgaron una bandera con el "3%" en el clásico ante Huracán por los audios de Spagnuolo
En el empate entre el "Ciclón" y el "Globo", los simpatizantes de la institución de Boedo se sumaron a la ironía por el problema que atraviesa el Gobierno.
30/08/2025 | 20:16Redacción Cadena 3
FOTO: Hinchas de San Lorenzo colgaron una bandera con el "3%" en el clásico ante Huracán por los audios de Spagnuolo
En el clásico entre San Lorenzo y Huracán, disputado en el estadio Pedro Bidegain, los hinchas del “Ciclón” colgaron una bandera que encendió la polémica: un trapo con el “3%”, en una clara referencia a los audios de Diego Spagnuolo.
La bandera estuvo ubicada en una de las plateas que suelen ser captadas por las cámaras de televisión y permaneció colgada durante gran parte del encuentro. Aunque no trascendió quién o quiénes fueron los responsables de instalarla, la imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó un nuevo capítulo al escándalo que tiene en el centro de la escena al entorno más cercano del presidente Javier Milei.
En los audios filtrados, Spagnuolo detalló supuestos porcentajes de coimas que incluían “un 3% para Karina Milei, un 1% para una operación extraña y un 8% mensual que oscilaba entre 500.000 y 800.000 dólares”.
Algo similar había sucedido con Sacachispas, club de la B Metropolitana, que también se subió a la ola de ironías y aprovechó sus redes sociales para sumarse a la discusión pública.
El domingo pasado, al anunciar su formación contra Argentino de Merlo, posteó: “3% de posibilidades… 97% de fe. Vamos Lila”. La entidad del Bajo Flores continuó con sus guiños el viernes, cuando publicó otra broma: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”, eliminando el apellido de su lateral número tres en la imagen del equipo titular.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el clásico entre San Lorenzo y Huracán? Los hinchas de San Lorenzo colgaron una bandera con la inscripción "3%" en alusión a audios filtrados de Diego Spagnuolo.
¿Dónde fue ubicada la bandera? La bandera estuvo ubicada en una de las plateas del estadio Pedro Bidegain durante gran parte del encuentro.
¿Quién realizó el comentario que provocó la bandera? Los audios filtrados son de Diego Spagnuolo, quien mencionó porcentajes de coimas involucrando a Karina Milei.
¿Qué otras entidades se sumaron a la ironía? El club Sacachispas también realizó comentarios irónicos sobre el "3%" en sus redes sociales.
¿Cuál fue la reacción en redes sociales? La imagen de la bandera se viralizó rápidamente, sumando un nuevo capítulo a un escándalo que envuelve a la administración de Javier Milei.
[Fuente: Noticias Argentinas]