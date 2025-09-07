Cristina festejó en el balcón y criticó a Milei: "Salí de la burbuja, hermano"

FOTO: Los militantes se reúnen frente a la casa de Cristina Kirchner.

Tras el cierre de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, militantes comenzaron a concentrarse este domingo por la tarde frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, barrio de Constitución. Desde las 19 horas, decenas de personas aguardaban los primeros resultados oficiales, que comenzaron a conocerse desde las 21, así como un posible saludo de la expresidenta, acompañada por su hijo Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Los primeros datos indicaban que Fuerza Patria lideraba las elecciones bonaerenses con un 46,92% frente al 33,87% de La Libertad Avanza, marcando un triunfo categórico del peronismo en la provincia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Cristina salió al balcón para saludar a la militancia y lanzó un mensaje contundente en su cuenta de X dirigido al presidente Javier Milei. En su publicación, la expresidenta cuestionó las políticas económicas del oficialismo y la actitud de quienes, según ella, banalizan y estigmatizan a distintos sectores de la sociedad.

/Inicio Código Embebido/

"San José 1111":

Por la salida de Cristina Kirchner al balcón de su casa pic.twitter.com/MHDivmWTeN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2025

/Fin Código Embebido/

“Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, escribió, haciendo hincapié en las dificultades de los argentinos endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos.

/Inicio Código Embebido/

¿Viste Milei?...



Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.



Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.



Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025

/Fin Código Embebido/

En el mismo tuit, Cristina remarcó que los desafíos económicos del país no se resuelven con confrontación ni culpas externas. Además, aprovechó para reafirmar su apoyo al kirchnerismo y al peronismo de cara a los próximos comicios, concluyendo con un mensaje de unidad: “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.