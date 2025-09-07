En vivo

Política y Economía

Cristina festejó en el balcón y criticó a Milei: "Salí de la burbuja, hermano"

La expresidenta saludó a los militantes que se reunieron frente a su domicilio ubicado en San José 1111, barrio de Constitución. Además, le dejó un duro mensaje a Javier Milei. 

07/09/2025 | 21:11Redacción Cadena 3

FOTO: Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia.

FOTO: Los militantes se reúnen frente a la casa de Cristina Kirchner.

Tras el cierre de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, militantes comenzaron a concentrarse este domingo por la tarde frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, barrio de Constitución. Desde las 19 horas, decenas de personas aguardaban los primeros resultados oficiales, que comenzaron a conocerse desde las 21, así como un posible saludo de la expresidenta, acompañada por su hijo Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Los primeros datos indicaban que Fuerza Patria lideraba las elecciones bonaerenses con un 46,92% frente al 33,87% de La Libertad Avanza, marcando un triunfo categórico del peronismo en la provincia.

Finalmente, Cristina salió al balcón para saludar a la militancia y lanzó un mensaje contundente en su cuenta de X dirigido al presidente Javier Milei. En su publicación, la expresidenta cuestionó las políticas económicas del oficialismo y la actitud de quienes, según ella, banalizan y estigmatizan a distintos sectores de la sociedad. 

“Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, escribió, haciendo hincapié en las dificultades de los argentinos endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos.

En el mismo tuit, Cristina remarcó que los desafíos económicos del país no se resuelven con confrontación ni culpas externas. Además, aprovechó para reafirmar su apoyo al kirchnerismo y al peronismo de cara a los próximos comicios, concluyendo con un mensaje de unidad: “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió tras las elecciones en Buenos Aires? Militantes se concentraron frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner para esperar resultados y un saludo de la expresidenta.

¿Quién lideraba las elecciones según los primeros datos? Fuerza Patria lideraba con un 46,92% frente al 33,87% de La Libertad Avanza.

¿Qué mensaje lanzó Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de X? Cuestionó las políticas económicas del presidente Javier Milei y habló sobre las dificultades de los argentinos.

¿Qué reafirmó Cristina en su tuit? Reafirmó su apoyo al kirchnerismo y al peronismo, haciendo un llamado a la unidad para los próximos comicios.

¿Cuándo se celebrarán los próximos comicios? Los próximos comicios están programados para el 26 de octubre.

