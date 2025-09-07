Cristina festejó en el balcón y criticó a Milei: "Salí de la burbuja, hermano"
La expresidenta saludó a los militantes que se reunieron frente a su domicilio ubicado en San José 1111, barrio de Constitución. Además, le dejó un duro mensaje a Javier Milei.
07/09/2025 | 21:11Redacción Cadena 3
FOTO: Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia.
FOTO: Los militantes se reúnen frente a la casa de Cristina Kirchner.
Tras el cierre de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, militantes comenzaron a concentrarse este domingo por la tarde frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, barrio de Constitución. Desde las 19 horas, decenas de personas aguardaban los primeros resultados oficiales, que comenzaron a conocerse desde las 21, así como un posible saludo de la expresidenta, acompañada por su hijo Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Los primeros datos indicaban que Fuerza Patria lideraba las elecciones bonaerenses con un 46,92% frente al 33,87% de La Libertad Avanza, marcando un triunfo categórico del peronismo en la provincia.
Finalmente, Cristina salió al balcón para saludar a la militancia y lanzó un mensaje contundente en su cuenta de X dirigido al presidente Javier Milei. En su publicación, la expresidenta cuestionó las políticas económicas del oficialismo y la actitud de quienes, según ella, banalizan y estigmatizan a distintos sectores de la sociedad.
"San José 1111":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2025
Por la salida de Cristina Kirchner al balcón de su casa pic.twitter.com/MHDivmWTeN
“Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, escribió, haciendo hincapié en las dificultades de los argentinos endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos.
¿Viste Milei?...— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025
Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.
Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.
Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu…
En el mismo tuit, Cristina remarcó que los desafíos económicos del país no se resuelven con confrontación ni culpas externas. Además, aprovechó para reafirmar su apoyo al kirchnerismo y al peronismo de cara a los próximos comicios, concluyendo con un mensaje de unidad: “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.
