Cristina, durísima con Milei: "Esto no te cierra ni con la gente afuera"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a la escena pública con un extenso y explosivo mensaje en la red social X, en el que cuestionó con dureza la política económica del presidente Javier Milei.

“¡Ay Milei! Qué quilombo se te armó…”, arrancó la publicación, cargada de ironías y advertencias sobre la marcha de la economía. La exmandataria aseguró que los problemas actuales no se reducen al escándalo político por presuntas coimas en el entorno presidencial, sino al frente cambiario y monetario.

Fuga de divisas y “bola de nieve” en pesos

Cristina enumeró los factores que, según su visión, complican el panorama: salida de dólares por turismo, fuga de capitales, pago de intereses de deuda, acumulación de billetes para atesoramiento e importaciones.

¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó…



Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario.



¡La vas a chocar mal!



Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 2, 2025

En cuanto a la moneda local, señaló que la política de emisión y de tasas de interés provocó un escenario crítico:

-Una “bola de nieve” de pasivos del Banco Central.

-Tasas bancarias “en la estratósfera”, que impulsan el carry trade pero dejan sin crédito a las empresas y consumidores.

-Una caída marcada del consumo interno.

“Así estamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero... sin pesos y sin dólares”, lanzó con sarcasmo.

Críticas al viraje en el Banco Central

La exmandataria también cuestionó la reciente intervención oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), interpretándola como una contradicción con el ideario liberal del Gobierno: “Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el MULC, terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca”.

Cristina Fernández volvió a insistir en que el problema estructural de la economía argentina es su carácter bimonetario, profundizado —según ella— por el endeudamiento en dólares. Además, dejó un comentario personal que buscó ridiculizar al presidente: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”.

En el cierre, la expresidenta recordó que el próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años de la eliminación del delito de calumnias e injurias para periodistas, un proyecto que ella impulsó durante su gestión.

"Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada… queridos amigos y amigas!", cerró su mensaje.