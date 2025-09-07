Cristian Ritondo: "Si la elección es pareja, no pasará nada con la economía"

En medio de la expectativa por los primeros resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el diputado Cristian Ritondo habló con Cadena 3 desde el búnker de La Libertad Avanza. El clima era de cautela, atravesado por los datos parciales que llegaban desde los distintos distritos.

“El gran esfuerzo que hicieron los argentinos no puede desperdiciarse por una elección. La gente quiere que el país recupere el crédito, que pueda sostener un superávit comercial y que continúe el trabajo en ese sentido”, señaló Ritondo, al ser consultado sobre las perspectivas económicas que se abren tras la votación.

Respecto a la información que circulaba desde los centros de votación, el diputado reconoció la disparidad: “Hay mesas que nos dan dos a uno, incluso en lugares complejos como La Matanza, donde se perfila una elección pareja. En Pilar, en cambio, la diferencia es clara para Fuerza Patria, mientras que en la Primera Sección y en Vicente López los números son favorables a nosotros”.

Finalmente, Ritondo pidió esperar con prudencia el recuento oficial. “Si la elección es pareja, no pasará nada con la economía. Pero si los argentinos vuelven a apostar por nosotros, habrá un mensaje claro de confianza. Eso se va a reflejar muy rápido”, aseguró antes de retirarse para seguir los cómputos junto al resto de la dirigencia de La Libertad Avanza.

Entrevista de Mauricio Conti.