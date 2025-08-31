Corrientes: los Valdés se adjudicaron el triunfo y el PJ dice que va al balotaje

Las elecciones en la provincia de Corrientes generan este domingo expectativa en los dos espacios más importantes, porque, mientras se esperan los primeros resultados oficiales, el Frente Vamos Corrientes se muestra confiado en un triunfo y el peronismo espera ingresar en segunda vuelta.

Tras cerrar las urnas, el frente oficialista correntino se limitó a expresar “ganamos” desde sus redes sociales, al mismo tiempo que el peronismo anunció que ingresó en el balotaje.

/Inicio Código Embebido/

¡G A N A M O S! ???? pic.twitter.com/4e997LW9y4 — Vamos Corrientes (@vamosctesok) August 31, 2025

/Fin Código Embebido/

“Estamos celebrando un proceso más de la democracia. Venimos trabajando en estos días con intensidad en la ciudad y en la provincia”, aseguró el candidato oficialista, Juan Pablo Valdés, minutos después de su votación.

También remarcó que, a pesar de haber sido “una campaña dura, muy sucia, con agravios y mentiras”, está “convencido” de que los correntinos “elegirán el camino del futuro” porque “han trabajado mucho junto a intendentes, dirigentes y vecinos”.

Por su parte, el peronista Martín Ascúa afirmó que, junto con su compañero de fórmula, César Lezcano, “están en segunda vuelta” y le agradeció “la confianza” a sus votantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“¡Estamos en segunda vuelta! A todos los correntinos que depositaron su confianza, gracias. A todos los fiscales que siguen en las escuelas, defiendan el voto, que el cambio está más cerca que nunca”, comunicó Ascúa, desde su cuenta de X.

Según el presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, hubo una masiva concurrencia de votantes y comunicó que los primeros resultados del escrutinio provisorio se iban a dar a conocer alrededor de las 21.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En esta jornada de elecciones, los correntinos definen a los nuevos gobernador y vicegobernador y también a los senadores y diputados provinciales e intendentes y concejales en 74 municipios, entre los que se encuentran Goya, Paso de los Libres y Mercedes.

Los electores habilitados en la provincia de Corrientes fueron un total de 950.320, que estaban habilitados para votar en 373 centros.

El mandatario correntino no pudo ir por la reelección, ya que fue electo en ese cargo por dos períodos consecutivos, pero participó como cabeza de lista en la categoría de senadores provinciales.

El cierre de campaña de la alianza oficialista contó con el respaldo de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti.

Ambos se mostraron el jueves junto a Valdés en clave electoral, con el objetivo de apuntalar la agenda federal por la que pujan desde el flamante espacio de centro Provincias Unidas.

En la vereda de enfrente, el peronismo espera recuperar terreno en tierras correntinas con la figura de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, secundado por César Daniel Lezcano.

El candidato del PJ llega con el respaldo de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien formó parte de la presentación de la candidatura de Ascúa, en lo que fue su último acto partidario antes de la sentencia por la causa Vialidad.

Según indicaron fuentes del kirchnerismo a Noticias Argentinas, el peronismo local apunta en esta elección a dos objetivos: ingresar en una eventual segunda vuelta, fijada para el 21 de septiembre, y recuperar para ese espacio ciudades grandes como Corrientes capital y Mercedes.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) apostó por presentar candidato propio en esa provincia e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten.

En tanto, Encuentro por Corrientes (ECO) promueve al ex gobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo.

El escenario se mantiene competitivo en la categoría gobernador: la mayoría de los sondeos refleja una disputa estrecha entre el candidato oficialista y el opositor del peronismo, con un electorado sensible al deseo de cambio y un porcentaje importante de votantes indecisos.

Cadena 3 realiza una cobertura especial de los comicios correntinos con su enviado, Matías Arrieta. Además, la jornada electoral se puede seguir en todas las plataformas de la radio.