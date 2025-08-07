FOTO: Controversia por el uso de "Nunca Más" en la campaña electoral de Milei

El presidente Javier Milei generó una fuerte controversia al utilizar la expresión "Nunca Más" para referirse al kirchnerismo durante la presentación de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

El acto, realizado en un terreno baldío del asentamiento Las Achiras, en Villa Celina, La Matanza, contó con la presencia de su hermana Karina Milei, el armador político Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, jefe de Pro en la provincia, quienes sellaron la alianza entre libertarios y macristas.

La primera vez que Milei pisa el barro en dos años de gobierno es para hacer campaña. Muy buenas las camperitas igual, mis respetos al consultor que los convenció de que esta foto era una buena idea. pic.twitter.com/5TyCwmc12W — Marian Herrera (@marianherrrera) August 7, 2025

En su discurso, Milei empleó el término "Nunca Más", históricamente ligado al informe sobre los crímenes de la última dictadura militar, para criticar al kirchnerismo, desatando una ola de indignación en redes sociales.

La frase se convirtió en tendencia en Argentina, con usuarios y figuras públicas repudiando su uso por considerarlo una apropiación indebida de un símbolo asociado a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.

En el evento, los candidatos, vestidos con buzos violetas, posaron en el corazón de La Matanza, bastión peronista.

EL NUNCA MÁS NOS PERTENECE A TODOS



Hacer campaña banalizando una causa democrática tan sentida es inaceptable frente a nuestra historia más dolorosa.

No se juega con la memoria de un pueblo que le dijo Nunca Más al terrorismo de Estado. pic.twitter.com/fzDBlNqXla — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) August 7, 2025

Milei, quien permaneció media hora en el lugar, interactuó con vecinos y se sacó selfies, exhibiendo su característico gesto de pulgares arriba.

También destacaron en el lanzamiento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezará la boleta de senadores nacionales en la Capital para las elecciones de octubre, y José Luis Espert, principal apuesta de Milei para liderar la lista de diputados nacionales.