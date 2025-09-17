Chicana de Toviggno a Karina Milei: “Pura alegría de que lleve el 3%”

FOTO: “La verdad, pura alegría de que lleve el 3 %… perdón, las 3 estrellas”: la provocación de Toviggino

Tras la presentación por el masterplan para renovar el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”, el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, lanzó una fuerte chicana contra el gobierno nacional.

“La verdad, pura alegría de que lleve el 3 %… perdón, las 3 estrellas”, manifestó Pablo Toviggino con ironía en su publicación de X.

En el cierre de su escrito, el directivo del ente organizador del fútbol argentino manifestó su apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia: “Felicitaciones comandante (Claudio Fabián Tapia) por la gestión, todos juntos por un nuevo sueño!!! En Fin …”.

Más allá de la chicana dirigida a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por el escándalo de las supuestas coimas. El mensaje de Toviggino también dejó en claro su apoyo a la gestión de Claudio Tapia y la unidad de la AFA en torno al fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

A pesar de las tensiones políticas, el organismo sigue apostando al crecimiento del fútbol argentino, confiando en que la renovación de estadios como el de La Plata sea un paso clave para elevar la jerarquía del deporte en el país. La apuesta por el futuro del fútbol continúa, más allá de las controversias.