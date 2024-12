Bullrich criticó a Macri por no avanzar en la Ficha Limpia durante su gestión

"Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos. ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación", dijo la ministra de Seguridad.