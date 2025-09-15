Andis: un juez de Catamarca ordenó restablecer las pensiones por discapacidad

El juez federal Nº 2 de la provincia de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, le exigió a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que restablezca las pensiones por discapacidad a aquellas personas a las que se las habían suspendido, luego de aceptar la cautelar que presentó la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, el defensor del Pueblo.

Asimismo, el magistrado manifestó que estos “son derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero también “individuales”, afectados de manera común “por una norma inconstitucional” y por una ejecución “irregular” por parte de la Administración.

Díaz Martínez señaló que en el plazo de 24 horas, desde el dictado del fallo, se debe restituir “la totalidad de las pensiones a los titulares” y pagarse el importe de los haberes “de pensiones retenidas a la fecha”. Paralelamente, le exigió a la ANDIS que “se abstenga de continuar las auditorías y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad”.

"La presentación había sido realizada por Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM, acompañada por seis titulares de pensiones que habían sufrido la suspensión del beneficio, todos ellos patrocinados por la Defensoría del Pueblo", sostuvo el diario El Ancasti.

La presentación fue una acción de amparo iniciada “contra el Estado Nacional y la ANDIS”, en la que se solicitó “que se declare la nulidad” de la suspensión de las pensiones por invalidez de cada beneficiario afectado. También se pidió “la adecuación del procedimiento de auditorías” y que se declare la “inconstitucionalidad” del Decreto Nº843/2024.

El dictamen fue emitido por el fiscal federal Santos Reynoso la semana pasada, en favor del amparo que se presentó el viernes 5 de septiembre.