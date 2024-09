FOTO: Reacciona la casta estatal: no me toquen la mía

Adrián Simioni

Estamos viendo una reacción en cadena del Partido del Estado. Todos los conflictos son reacciones de quienes se acostumbraron por décadas a vivir del Estado deficitario y que por primera vez viven un ajuste moderado, que siempre fue salvaje para todos los demás.

En Aerolíneas Argentinas los pilotos exigen no viajar gratis en clase business –privilegio que mantendrán- sino que no les garanticen la butaca business gratis de entrada. Protestan porque van a tener que esperar a la salida del vuelo a ver si hay un asiento Premium libre. Están tan cebados que ni siquiera se dan cuenta de que no deberían decirlo en público.

En Santa Fe los estatales casi usurpan la Legislatura para impedir que se reformara la ley previsional. Entre muchas otras otras cosas, el proyecto determina que un viudo de un jubilado estatal cobre una pensión sólo proporcional a la cantidad de años de convivencia en vida, porque estaba la “avivada” de quienes se casaban en los últimos años de vida sólo para transferirle el beneficio a alguien. O pone un tope: si un estatal ya cobra una jubilación máxima entonces no cobra la pensión de viudez de otro empleado estatal. El resto de los santafesinos, que se jubila con el régimen nacional mucho menos beneficioso, se pierde de construir 3 hospitales por año por pagar las jubilaciones estatales, que igual seguirán siendo mejores que las nacionales.

En La Pampa, al gobernador Sergio Ziliotto no se le ocurrió mejor idea que casi duplicar el impuesto a los ingresos brutos (¡de un ya estratosférico 9% al 15,5%!) a los créditos bancarios. O sea, estamos todos rogando que vuelva el crédito para que la economía arranque y este señor duplica la presión impositiva sobre la familia que saca un crédito para construir su casa. El Banco Nación metió una demanda por inconstitucionalidad. El argumento oficial es tan primitivo que cuesta creer que gente así gobierne: “El Nación no tiene por qué trasladar este impuesto al cliente”. ¿Y de dónde va a sacar la plata? ¿tendremos que cubrirle ese bache el resto de los argentinos para que Ziliotto no tenga que ponerse los pantalones largos?

Las universidades –protegidas por el kirchnerismo y el radicalismo residual que las usan como bases de poder y del relato populista - consiguieron en el Congreso una ley que ata su presupuesto a la inflación en forma retroactiva al 1° de diciembre y por la eternidad, un privilegio que no han tenido ni los jubilados. Implica subir de golpe la partida del mes que viene en más del 144%. Por supuesto, no explican de dónde saldrá la plata. Y todo sin que a la corporación docente que controla las universidades -porque ellos eligen a los rectores- se le haya caído un solo plan para ahorrar algo, como cerrar las carreras que casi nadie cursa o sacarse de encima a ñoquis y acomodados. Quieren vivir en un país paralelo. Son todos reprogres pero no pueden concebir que alguna vez en la vida un profesor pueda quedarse sin trabajo y deba buscar un empleo como cualquiera que es despedido en una empresa.

Son todos recontracasta, pero ni siquiera se dan cuenta. Y eso que no se les cae la palabra igualdad de la boca.