¿Quién mató a Kennedy, dónde está el título de CFK y a cuánto está el "blue"?

Cito a un diseñador/pintor santiagueño, Ignacio Ledesma, que hoy, en la red X, puso en igualdad de condiciones estas tres grandes incógnitas: ¿Quién mató a Kennedy, dónde está el título de abogada de Cristina y a cuánto está el dólar "blue"?

Es gracioso, pero Ledesma da en el clavo. Los medios de comunicación siguen diciendo que el dólar "blue" está a 900 pesos, por tercer día consecutivo.

Se dan casos insólitos. Diarios muy importantes fingieron demencia el miércoles y el jueves diciendo que el "blue" estaba a 900, sus periodistas decían por radio que eso era un absurdo, esta mañana los mismos diarios dijeron que el dólar había subido el jueves de 900 a más de mil (cosa que no era cierta porque nunca había bajado a 900) y ahora, unas horas después, vuelven a decir que está a 900 cuando los pocos dólares que se venden se están vendiendo en un rango muy amplio y ambiguo de precios que empieza en 1.050 pesos y muchos ponen arriba de 1.100 pesos.

Otro sitio muy importante a esta hora pone la cotización del "blue" en 900 pesos. Pero en una nota el mismo diario dice que no se consigue a menos de mil pesos. Parece un diario surrealista, editado por Salvador Dalí, como le gusta decir a nuestra colega María Rosa Beltramo.

No hay feriado cambiario. Massa impuso un feriado policial en las cuevas más importantes de la city porteña, que prefieren no operar y poner un precio de fantasía en las pantallas a cambio de que no las investigue la Afip. Y junto al feriado policial de Massa hay un feriado periodístico en la cobertura del tema financiero. No se reporta la realidad. Se reporta lo que sucede en la plaza financiera de Narnia, con libreto de Sergio Massa.

Nunca se vio. Algún día alguien estará en condiciones de explicar y contar qué pasó en los medios la semana en que Sergio Massa apeló a cualquier, cualquier cosa para ganar una elección. Aunque capaz que sea más fácil que, antes, podamos saber quién de verdad mató a Kennedy.

