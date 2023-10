Primero se complicaron los aviones, pero no me preocupé porque no viajo en avión

Adrián Simioni

La economía argentina es como una de esas ciudades de las películas catástrofe, que van sucumbiendo a un apagón por sectores.

Poco a poco, todo va quedando a oscuras. Ahora el apagón le toca a los micros de más largas distancias. La Cámara Empresaria de Larga Distancia avisó que sus colectiveros asociados dejan de vender pasajes a las zonas más distantes (Bariloche y lugares turísticos de la Patagonia, Mendoza, Misiones, Mendoza, Salta y lugares turísticos del norte) para fechas posteriores al 30 de noviembre.

¿La razón? Es que no saben cuáles van a ser sus costos luego de las elecciones. ¿Cuánto costará el combustible? ¿Y las gomas? ¿Los salarios? ¿Y las unidades en sí, que se arman con componentes importados? Nadie lo sabe.

Ni locos los colectiveros pueden vender los pasajes para las fiestas o para la temporada turística a precios de hoy. Andá a saber cuánto cuesta llevar y traer un turista de Salta a Buenos Aires en diciembre o en febrero. Nadie tiene la bola de cristal. El largo plazo en Argentina son 40 días. Hasta para comprar un viaje de mil kilómetros.

Para colmo, la industria del transporte ve el fracaso ostensible de las políticas llevadas hasta ahora. Los precios de los combustibles que Sergio Massa supuestamente había acordado con las petroleras son un recuerdo difuso. No paran de subir. Sobre todo el gasoil mayorista, que es el que usan los colectivos. Massa ordenó congelar el gasoil minorista, así que camioneros, contratistas rurales y colectiveros empezaron a cargar en las estaciones de servicio, en muchas de las cuales empezó, por ende, a faltar el gasoil. Y así todo se va tornando cada vez más incierto.

El apagón progresivo va exhibiendo otra cuestión profunda: nadie está a salvo de quedarse a oscuras. Cuando Alberto Fernández destruyó la revolución de los aviones para garantizarle un monopolio de los cielos caro, insuficiente e ineficiente a Aerolíneas Argentinas, a la enorme mayoría de los argentinos que no viajan en avión el tema no les importó mucho, pese a que ellos financian el desatino de la empresa aérea de La Cámpora con el IVA de los fideos.

Es como el famoso poema contra la indiferencia cuya autoría disputan dos alemanes, el dramaturgo Bertolt Brecht y el pastor Martin Niemölle; ese que comienza enumerando “primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no era judío”. Acá podríamos decir “primero complicaron a los aviones, pero yo no me preocupé porque no volaba en avión”. Ahora te toca a vos, que viajás en bondi. Tarde o temprano la política de los inescrupulosos, los corruptos, los indolentes y los ignorantes, destruye todo.