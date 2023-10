El "Plan Llegar" llegó, con una ayudita de los amigos

Adrián Simioni

Parece increíble, pero aparentemente vamos a llegar a votar el domingo. El "Plan Llegar" llegó. Algunos dicen que no llegó nada, que todo ya explotó, sólo que lo hizo en cámara lenta y que, sin darnos cuenta, estamos volando por los aires, como esas ranas que se hierven en la olla sin enterarse porque les han ido calentando el agua de a poco. Puede ser. Lo cierto es que vamos a votar.

Para llegar al gobierno, Sergio Massa, tuvo que agarrar todo lo que tuvo a mano. Desde esconder a Cristina Kirchner y a Máximo, hasta firmar un acuerdo con el FMI e incumplirlo por completo a las 72 horas; gastando una fortuna en planes platita y, al mismo tiempo, bajando impuestos que no va a cobrar el próximo gobierno; devaluando sin devaluar para cobrar por adelantado y tomar prestados dólares que también le faltarán al próximo gobierno.

Pero las rarezas llegaron al colmo el miércoles. Sucedieron cosas que nunca habían pasado. Y eso que hace rato somos el país más extravagante del mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por empezar, el supuesto presidente argentino, Alberto Fernández, se transformó en secretario de Finanzas de Sergio Massa y anunció un nuevo préstamo para financiar la fuga de capitales, como le gusta decir al kirchnerismo. Sólo que en lugar del FMI prestando dólares es China prestando yuanes. Los yuanes se usarán para pagar importaciones chinas y los dólares que normalmente se usan para pagar esas importaciones podrán usarse para que Massa pueda vender dólares al mercado interno y llegar a diciembre.

Pero eso no fue lo más raro. El precio del dólar desapareció. Todos los medios de comunicación e incluso muchas plataformas financieras mostraban una cotización que no paraba de bajar de los 985 pesos del cierre del martes hasta los 905 que mostraban el miércoles. Pero era falso. No se vendía un solo dólar a ese precio. En las cuevas que funcionaban, los dólares se vendían a 1.000, 1.010, 1.020 pesos.

¿Por qué, por primera vez, se produjo semejante coincidencia en la falsedad? Nadie lo sabe bien. Para muchos, el apriete de policías y Afip que mandó Sergio Massa a la city porteña hizo que las casas de cambio directamente no operaran. Le dieron el gusto a Massa de poner un precio de jugandito, una gran simulación, total no vendían. Ni loco nadie vendió un solo dólar a 905 pesos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y finalmente lo más estrafalario de todo es que, por primera vez, se estaba por hacer en Argentina un paro sindical para sostener el precio del dólar.

La Asociación Bancaria sacó de la manga una huelga con cualquier excusa que iba hacer mañana en un par de bancos grandes. Para muchos, el objetivo obvio era que mañana viernes, el último día hábil antes de las elecciones, la jornada financiera se pareciera muchísimo a un feriado bancario que Massa necesitaba pero no quería declarar. Nunca se habían animado a tanto. Pero era peor el remedio que la enfermedad.

Mucha gente anoche pensaba que, si tenían que apelar a esto, era porque la situación era mucho peor de lo que se pensaba. Así que, hace un rato, intervino el Ministerio de Trabajo y dictó en tiempo récord –y antes de que hoy abrieran los mercados- la conciliación obligatoria. Había que evitar que las cosas pasaran a mayores. Así que mañana la jornada financiera será normal en Argentina. Bah, todo lo normal que puede llegar a ser una jornada financiera en el país más extravagante del mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/