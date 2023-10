Dólar "ilegal": últimos días de la víctima

Adrián Simioni

La denuncia del presidente intermitente Alberto Fernández contra Javier Milei por “intimidación pública” por haber recomendado no renovar los plazos fijos revela el instinto represivo que la frustración desencadena en los gobernantes frustrados.

El artículo 211 del Código Penal castiga a quien busca expresamente infundir un temor público, generar un tumulto, dar falsas voces de alarma o amenazar con que va producir un peligro común. Nada de eso hizo Milei.

Por más irresponsable que nos parezca, lo único que hizo fue recomendar a las personas no renovar plazos fijos para evitar una licuación de los pesos depositados a mano de la inflación generada por el trío Cristina-Alberto-Massa.

No es nada que no recomiende cualquier asesor financiero en su despacho o incluso por los medios de comunicación. Milei no amenaza con que está por suceder un huracán, un incendio o una devaluación. Recomienda encerrarse en el sótano ante el huracán, salir de la casa ante un incendio o pasarse de pesos que pierden su valor a otra cosa. Al huracán, al incendio, a la devaluación no la genera él. La genera el Gobierno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El instinto represivo se ve por todos lados. En distintas actuaciones, el miércoles la AFIP y la Policía Federal detuvieron a cinco personas que llevaban en conjunto 800 mil dólares. Es en aplicación de la ley penal cambiaria. Una ley ridícula que nació durante la dictadura de 1971 y fue morigerada en 1995.

Cómo será de represiva que la ley castiga a cualquiera que haga un cambio de monedas sin respetar la "cantidad, moneda, tipo de cotización, plazo y demás condiciones establecidas por las normas en vigor". Y también castiga "toda negociación de cambio que se realice" fuera de las instituciones autorizadas. O sea, no podrías intercambiar dólares con tu madre en el living de tu casa.

Es probable que a todo esto esté por terminar. Las incursiones fracasadas del mediocre profesor de derecho penal que es Alberto Fernández terminarán en la nada en que deben terminar en la Justicia.

Y leyes vetustas como la Ley Penal Cambiaria también es probable que desparezcan.

Pablo Guidoti, alguien muy cercano en pensamiento a asesores clave de Javier Milei como Roque o Carlos Fernández, dice que esta norma “debe ser derogada; no sirve para ningún fin positivo para la economía, es anacrónica, discriminatoria, y producto de mentes represoras”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y Horacio Liendo –redactor de la ley de convertibilidad y autor del proyecto de ley de régimen bimonetario que propone establecer Patricia Bullrich con su plan económico de la Fundación Mediterrána, dice que ya tiene el proyecto de ley redactado para dar de baja esa norma en el marco de ese nuevo régimen monetario.

Todo indica que, a menos que Massa gane la presidencial, todas estas normas absurdas e inaplicables del país represor -diseñadas con el único fin de obligar a los ciudadanos a tener que quedarse con pesos para que se les volatilicen en sus billeteras- marchan a la extinción.

Son los últimos días de la víctima: el ciudadano que trabaja de verdad y al que todo el tiempo le roban su riqueza a través de la inflación para mantener a las corporaciones parasitarias de las que vive la mala política.