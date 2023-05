Las cortinas de humo ya no son lo que eran

Adrián Simioni

Una especialidad del kirchnerismo son las cortinas de humo. Las ha venido fabricando de todo tipo y color. Pero las cortinas de humo tienen un problema. En algún momento el humo se disipa.

El mejor ejemplo fue el de hace unas semanas, cuando empezó la disparada del dólar. Sergio Massa culpó a un asesor del Presidente al que acusó de generar versiones sobre su renuncia. Lo echaron. Pero el dólar siguió su rumbo a las nubes.

Hay cortinas muy bien actuadas. Por ejemplo la de los cristinistas fanáticos que dicen que Cristina Kirchner está proscripta por la Justicia y que por eso no es candidata a presidenta. Son unos actorazos. Porque da la impresión de que incluso creen eso cuando lo dicen.

Pero después todos nos damos cuenta de que no es verdad porque los mismos van y le ruegan a Cristina que se presente, admitiendo que, si no se presenta, es porque no quiere y porque perdería la elección.

Hay otras no tan bien actuadas. Todos nos dábamos cuenta de que la cosa no iba entre Cristina Fernández y el ministro Martín Guzmán cuando este iba al Senado a explicarle las medidas razonables que tomaba pero que Cristina no podía aceptar, no porque no las comprendiera, sino porque chocaban con su relato épico.

Pero la cosa terminó de deschavarse cuando Guzmán admitió tres meses después de renunciar que era imposible gestionar la economía con el acoso constante del kirchnerismo. Exactamente igual pasó con Matías Kulfas, otro exministro.

Hay cortinas más absurdas que otras. Por ejemplo, para el gobierno K un sector despreciable es a los sojeros, a los que jamás les han reconocido su aporte al resto del país. Un clásico. Pero cuando viene la sequía resulta que todos los males se deben a que los sojeros no tienen soja para aportar. Pero, ¿no era que no aportaban nada?

Cortinas de humo sucesivas. También hay. Alberto primero negó que hubiera habido una fiesta en Olivos en plena cuarentena. Después culpó cobardemente a Fabiola por hacer la fiesta sin avisarle. Y después terminó admitiendo que Olivos siempre fue una joda mientras el amenazaba por cadena a los "idiotas" que violaban la cuarentena y prometía "ir a buscarlos personalmente".

El tema es que, ahora, duran cada vez menos. El humo se esfuma a mil por hora. Anteayer a la tarde la Corte Suprema suspendió las elecciones de San Juan porque considera muy probable que Sergio Uñac no puede ser otra vez candidato a gobernador.

El kirchnerismo sale en bloque a tirarse al piso y gritar el penal. El presidente se disfraza de Cristina y encabeza una nueva cruzada contra Rosenkrantz y Rosatti por violar el federalismo y la división de poderes. Pero resulta que aparece Gioja -competidor en la interna de su exdelfín Uñac- y dice que la Corte tiene razón. Que se lo habían advertido a Uñac en todos los idiomas. Esta vez la cortina de humo duró menos de 48 horas.

Digo yo: ¿y si algún día dejan de fabricar humo y prueban con la verdad de entrada?

