El ahogo final del cepo

Adrián Simioni

Emilia es una adolescente cordobesa. Tiene 18 años y ayer fue al aeropuerto de Córdoba para iniciar una gran aventura. Una experiencia de work and travel, viaje y trabajo.

Una familia estadounidense la había contratado por unos meses para cuidar los niños del hogar, con todos los gastos pagos y un salario mensual que en Córdoba no consiguen ni los gerentes de empresas importantes.

La familia estadounidense le había comprado el pasaje y todo. Pero, cuando Emilia llegó al Aeropuerto Taravella, no pudo tomar el vuelo. La razón que le dieron: el cepo que rige en Argentina.

A estas alturas las regulaciones son tan enmarañadas que ni siquiera se entiende bien qué pasó. La razón podría ser una cuestión de reciprocidad.

Cuando empezaron las regulaciones del cepo los aéreos al exterior comprados en Argentina se compraban con un dólar subsidiado. Por lo tanto, mucho más baratos que en el exterior.

Por ejempo, el típico residente argentino en Madrid venía a visitar a su familia. Al pasaje lo compraba su hermano en Córdoba al euro oficial.

Cuando el hermano llegaba, le daba los euros físicos y él los vendía en el mercado paralelo, a un precio mucho mayor. Eso se prohibió. Y quedó así. Cuando se pusieron los tres impuestos que terminan más o menos empardando el dólar turista y el blue, ese rulo dejó de tener sentido.

Pero aparentemente nadie levantó la prohibición. Y ahora algunas empresas aéreas internacionales actúan recíprocamente. Y a la familia estadounidense le rebotaron la compra del pasaje de Emilia. Puede que la explicación sea otra. Puede ser una excusa para un error.

El cepo es una maraña ya indescifrable. No hay una explicación clara para Emilia. Lo único claro: si viviera en cualquier otro país, no le pasaría esto.

Son pequeñas anécdotas del mundo regulatorio kafkiano, extravagante e incomprensible en el que hemos terminado luego de emitir una cantidad tan gigantesca de pesos que todo el mundo los cambió por dólares a los que luego enterró en el jardín.

Consecuencia: no hay más dólares. La consultora 1816 evalúa que las reservas contantes y sonantes ya son negativas en 1.100 millones de dólares. Hace tres años que las empresas no pueden girar ganancias a sus dueños en otros países.

Las empresas argentinas han acumulado una deuda de 10 mil millones de dólares con sus proveedores internacionales y el Banco Central no tiene los dólares que había jurado que iba tener cuando llegara el momento de pagar.

Las empresas petroleras frenan inversiones porque Massa no puede cumplirles el decreto que firmó garantizando que les iba a dejar disponer libremente de dólares por las exportaciones extra de crudo que hicieran.

Unos tres millones de empleados en blanco que hace tres años cobraron el ATP, un subsidio parcial del sueldo, aunque sea una sola vez, jamás volvieron a poder ahorrar en dólares oficiales. Y así.

La lista es infinita. Y no da para más. La pregunta no es si el dólar artificial va a aguantar o no, sino cuándo van a blanquear oficialmente la megadevaluación de un peso que ya no vale nada.