Video: Djokovic recibió un botellazo en la cabeza y la explicación fue viral

En las últimas horas generó una fuerte controversia un video de una supuesta agresión al tenista serbio Novak Djokovic tras su triunfo en el Master 1000 de Roma, pero al parecer no todo es lo que parecía.

En las primeras imágenes se observaba al tenista siendo golpeado por una botella mientras firmaba autógrafos antes de retirarse de la cancha donde venció a Corentin Moutet por 6-3 y 6-1.

Mientras tenía el gesto de protocolo, Nole fue alcanzado por una botella de aluminio que golpeó en su cabeza. Tras caer al suelo, tuvo que ser asistido casi de forma inmediata.

¿Qué pasó en realidad?

Horas más tarde, apareció otro video en el que se observa que no fue ninguna agresión, sino que en realidad fue simplemente un accidente.

En las imágenes se observa toda la secuencia: un espectador se inclinó hacia adelante buscando un autógrafo, y la botella se cayó de la mochila, con la mala fortuna de termina impactando en la cabeza del tenista.

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK