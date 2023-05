El constitucionalista Antonio María Hernández dijo a Cadena 3 que el presidente Alberto Fernández violó la Constitución, al cargar contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo en que se ordenó suspender las elecciones en Tucumán y San Juan.

"Es otra violación más de la Constitución Nacional, del artúclo 109, que es claro y le prohíbe al Presidente intervenir en casusa judiciales y esto lo viene haciendo de manera sistemática y ahora por cadena nacional, donde fueron tantas las afirmaciones y de tanta gravedad que muestran la decadencia en la que nos encontramos con esta materia", señaló.

Para Hernández, "hay una muy débil calidad institucional, es una democracia de tipo delegativa porque no hay verdadera democracia deliberativa, no funcionan bien los poderes. Pasaron cinco meses sin reunirse el Senado y volvió a atacar a la Corte".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a la resolución de la Corte sobre las elecciones, dijo que tenía una jurisprudencia "muy clara" desde los casos de 2013 cuando se prohibió la re reelección de Zamora y después de Weretilneck en Río Negro y de Casas en La Rioja.

"Los fallos de la Corte se sabían que iban a ser en esta materia porque la jurisprudencia es muy clara y hace defensa del federalismo", remarcó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a los plazos, que también fueron cuestionados por el jefe de Estado, sostuvo que "no tenía alternativa" porque quedaron para ser resueltos hace 14 y 26 días y "si no actuaba se producían los hechos consumados e iba a haber elecciones donde podían ser electos o no candidatos que violaron el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, en el caso de Manzur; y el 175 de San Juan, en el caso de Uñac".

"No había opción, la Corte cumplió con su deber y es lamentable lo que ha hecho el Presidente y lo mismo el ministro del Interior y el de Justicia", completó.

"Es la decadencia institucional que tenemos y no hay ningún otro camino para tratar de salir de esta situación grave que aferrarnos a la Constitución", cerró.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray