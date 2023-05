La Patria Oficialista y los "políticos Hansel y Gretel"

Adrián Simioni

Es raro: pese a la tremenda crisis argentina, los oficialismos gobernantes en las provincias ganan elecciones. Pasó ayer domingo en Jujuy, La Rioja y Misiones. Pasó hace unas semanas en Río Negro y Neuquén (donde ganó un opositor pero que lidera una línea interna del eterno Movimiento Popular Neuquino). Y el próximo finde hay elecciones en Tucumán, Salta, La Pampa, San Juan y Tierra del Fuego. Y en los 5 distritos también se espera una ratificación de los oficialismos.

¿Cómo puede ser que, con la crisis existente, los votantes elijan a los mismos? Las respuestas pueden ser múltiples. Pero hay una de ellas que parece muy lógica y razonable: el uso y abuso del aparato estatal para beneficiar al propio partido está tornando casi imposible la alternancia democrática en muchos distritos. El que está en el gobierno tiene recursos infinitos en comparación con el opositor. No es sólo que tenga fondos monstruosos para publicidad, propaganda y cobertura mediática. No es sólo que luego de tantos años manejando el Estado estos partidos tengan verdaderos ejércitos de militantes rentados y una cantidad gigantesca de votantes transformados en clientes, empleados en el Estado, dependientes de sus dádivas. Es que, además, con esas prácticas corruptas adoptadas como normales, las oposiciones tienen muy pocas chances de construir maquinarias políticas competitivas, aparatos clientelares parecidos.

Basta ver apenas un ejemplo en el caso de Córdoba. Si se considera la elección de autoridades provinciales, de la intendencia de Córdoba y de los diputados nacionales, cada alianza política tiene, entre cargos ejecutivos y legislativos y, siempre que tenga la esperanza de ganar, unas 78 candidaturas para repartir entre todos sus políticos hambrientos de poder. Pero la alianza que gobierna puede ofrecer centenares de puestos adicionales en ministerios, secretarías, agencias, empresas estatales y entes descentralizados, además de contratos, asesorías, consultorías y otros conchavos. Así es mucho más fácil mantener unido un partido. Lo hacen con plata nuestra, con plata de los impuestos.

No en vano la dupla Schiaretti-Llaryora pudo pasar la maquinita al ras sobre Juntos por el Cambio para robarle políticos decepcionados, a los que Juntos por el Cambio no tenía nada para ofrecerles. Una intendenta radical como Mirian Prunotto será candidata a vicegobernadora de Martín Llaryora. Y nada menos que el presidente del PRO, Javier Pretto, será candidato a viceintendente de la capital provincial junto a Daniel Passerini. El Llaryorismo promete que en la lista de concejales habrá más políticos de este tipo, políticos Hansel y Gretel, que van siguiendo el camino de miguitas que les va poniendo el poder.

Es lo que pasa en todas las provincias más atrasadas de la Argentina, donde la posibilidad de la alternancia democrática se va hipotecando en nombre de las ansias de perpetuación.

Que hipotequemos la posibilidad de la alternancia, que nos vayamos quedando con regímenes democráticos pero en los que gobiernan siempre los mismos, no sólo es una cuestión de principios. Es que así, con regímenes perpetuos, deja de existir la competencia, que termina reemplazada por un monopolio político. Y resulta que así sólo hay cambios de gobierno cuando las crisis estallan, cuando los regímenes terminan haciéndose insostenibles para la economía, cuando no dan para más y hay una explosión; cuando se cae un gobierno. Los cambios no pueden hacerse antes. Porque los que coparon el poder ya son demasiado poderosos para ser desafiados por vías democráticas.