El último dólar del Universo K: el dólar virtual

Adrián Simioni

Argentina terminó de quedarse sin dólares. Este viernes y el domingo hay dos vencimientos. Hay que pagarle 2.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y, en medio de la opacidad de las cifras oficiales, se supone que no sólo hay dólares, sino que ya se usaron los DEG -la moneda del FMI- y buena parte de los yuanes que prestó China para pagar los vencimientos anteriores con el FMI.

Ahora todo es rezar y esperar que, tal vez esta tarde, el Fondo gire fondos contemplados en el acuerdo con Argentina pese a que Argentina no cumplió ninguna de las metas.

Nadie lo sabe con certeza. Los economistas estiman que las reservas del Banco Central ya son negativas entre unos 5.000 y unos 7.000 millones de dólares. Y se preguntan sobre qué lata rascará Sergio Massa para pagar.

Una pregunta ronda por ahí: ¿el Banco Central podría usar los dólares depositados en los bancos que a su vez los bancos tienen depositados en el Banco Central? Se supone que no.

El economista Diego Dequino, que fue director del Central, dice que el Central cuenta esos dólares como parte de las reservas brutas, no de las reservas netas, y que esos dólares sólo se pueden prestar a los exportadores, que tienen ingresos en dólares y por tanto pueden devolverlos.

Lo cierto es que Massa parece haber llegado al punto en el que el único remedio es una brutal devaluación, que ponga muy, muy caro al dólar oficial. Ese sería el único modo en que alguien le dé un dólar al Central -porque es tentador vender dólares cuando están caros- y que dejemos de pedirle dólares al Central -porque es demasiado caro para comprarlo-.

Pero Massa no quiere devaluar antes de las elecciones. No tiene plan ni poder para cortar el gasto público dado que sus aliados kirchneristas viven del Estado y no se lo permiten. Así que una devaluación aislada, teme Massa, sólo fogonearía la inflación.

Entonces ¿qué podría intentar hacer Massa? Devaluar sin que se note. Por eso el rumor, por un lado, de que podría haber un nuevo "dólar soja" -de unos 385 pesos- para los exportadores del agro. Es decir: un dólar más caro para que el agro le venda dólares al Central.

Por otro lado, el rumor de que se viene un dólar con muchos impuestos, como los que se pagan por el "dólar turista", es decir un dólar más caro para que los importadores dejen de pedirle dólares al BCRA.

Así, el dólar oficial pasaría a ser completamente virtual. Valdría más o menos 270 pesos, como hoy, pero ya no se usaría casi en ninguna operación. Es un dólar de adorno. Virtual por completo. Sólo para que siga figurando en las pantallas y Massa, en campaña electoral, pueda decir que no devaluó.

Claro que los efectos serían los mismos. Los precios de los alimentos volverían a tironear para arriba empujados por la soja más cara y porque pagar el dólar soja más caro obligaría a emitir pesos. Y buena parte de la economía que funciona con insumos importados también se encarecería porque esos insumos serían más caros porque el dólar es más caro o porque se importarían menos insumos y entonces habría menos oferta de productos.

Todo sea por conservar un numerito en el que ya nadie cree para un dólar que ya ha dejado de existir aunque Massa diga que no devaluó. Es el dólar virtual, el último de los 20 y pico dólares que inventó el kirchnerismo para tratar de no reconocer la realidad.

