De Loredo y Passerini no aprenden a ser zorros grises y ya quieren ser sheriffs

Adrián Simioni

En la campaña a la gobernación Martín Llaryora y Luis Juez coincidieron en una pésima propuesta: darles el 82% móvil a los empleados públicos jubilados, algo que no se entiende porque implica poner en riesgo las finanzas provinciales para pagarles más a quienes ya cobran las mejores jubilaciones.

Ahora, Rodrigo De Loredo y Daniel Passerini, los dos candidatos con mayores chances de ser intendentes de Córdoba coinciden en otra propuesta traída de los pelos con resultados inciertos: crear una policía que dependa de la Municipalidad.

Passerini, como Llaryora, quiere crear una policía municipal descafeinada (sin armas letales), probablemente para alojar allí las entre 2.000 y 3.000 personas que sumó Llaryora y que hoy cobran de la Municipalidad. El embrión ya está: es la guardia urbana muy vistosa para las elecciones que circula por un par de lugares muy concurridos, pero que está lejos de vigilar la ciudad.

Como si compitieran, De Loredo cantó retruco el lunes en la Bolsa de Comercio y directamente dijo que va a presentar un proyecto de ley para que la Provincia le pase a la Municipalidad 10 mil policías, con sus recursos y su infraestructura, para que el municipio comience a hacerse cargo de todas las funciones policiales.

Sus argumentos son escasos. Dice que esa transferencia "nos permitirá trabajar mejor, brindar un mejor servicio, y lograr mejores resultados en el mediano plazo", pero sin explicar por qué eso sería así. Es una cuestión de fe.

Aseguró que "hay una desprofesionalización de las fuerzas, hay una falta de inversión, falta de tecnología, de control, de liderazgo". Pero eso en todo caso se le puede exigir a la Provincia. No se entiende por qué pasar al municipio va a profesionalizar a los policías per se.

"Yo me voy a hacer cargo del tema, me comprometo personalmente y voy a estar encima de cada uno de los policías", agregó. Otra cuestión de fe. ¿Por qué mejoraría? De Loredo no tiene experiencia en temas de seguridad. Para eso, le exijamos al ministro de Seguridad de la Provincia que esté arriba de cada policía, ya que le pagamos para que se dedique a eso.

Por empezar, hay que decir: en el conurbano cada municipio ya tiene su policía, y la inseguridad es tan lamentable como en Córdoba.

Encima habría que lidiar con una nueva: coordinar fuerzas policiales. En un robo que empiece en Capital pase por Malagueño y termine en Carlos Paz, ¿quién se haría cargo? La Muni y la Provincia no logran coordinar ni el grado de alcoholemia prohibido al volante. ¿Y nos vamos a meter en este baile?

Un intendente como quiere ser De Loredo tiene muchas otras cosas de qué ocuparse. Sobre todo en Córdoba donde dejó de funcionar hasta la onda verde de la calle Martín García, la que mejor funcionó por décadas. Si De Loredo cree que la seguridad puede mejorar porque como se dice siempre "el intendente está más cerca de los vecinos" me gustaría darle una lista de temas también "cercanos" y que los intendentes cordobeses no logran hacer funcionar: por ejemplo los cientos de miles de árboles que faltan en las veredas de toda la ciudad. O las paradas de colectivos que el municipio es incapaz de señalar. O los baches. O los lomos de burro que se multiplican por la ciudad destruyendo las calles porque el municipio es incapaz de detectar y castigar a los imprudentes entonces opta por destruir los trenes delanteros de todos los vecinos. La lista es interminable.

Mensaje tanto para De Loredo como para Passerini: antes de pedir que les traspasen nuevas funciones, que no les competen, de las que no saben nada ni tienen experiencia, tendrían que empezar por tratar de cumplir las funciones que sí corresponden al municipio, por hacer bien lo que tiene que hacer. De Loredo, Passerini, empiecen por la onda verde de la Martín García. Los vecinos se lo vamos a agradecer si logran hacer que la Municipalidad vuelva a saber cómo mantener una onda verde.