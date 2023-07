Daniel Passerini lanzó su campaña para la intendencia de Córdoba

Daniel Passerini lanzó este viernes su candidatura a intendente este viernes en el Hotel Qourum de la ciudad de Córdoba.

El evento contó con la presencia del candidato a viceintendente, Javier Pretto, así como del gobernador Juan Schiaretti y el intendente de Córdoba y gobernador electo -si así lo define la Justicia Electoral-, Martín Llaryora.

En diálogo con Cadena 3, Llaryora respaldó la candidatura de Passerini y habló de la necesidad de "continuar con las obras en la ciudad".

"Voy a un barrio y me dicen: 'Eh Martín, hace años que aquí no llegó'. Les digo que hemos terminado pavimentos, luces y agua en el barrio de al lado, y luego iremos allá. La falta de paciencia a veces me confirma que, como gobernador, les daré una mano, pero necesito que acompañen a Daniel Passerini".

Por otra parte, respondió críticas de Juan Pablo Quinteros: "Era parte del gobierno de Juez cuando estuvo en la intendencia, De Loredo se olvida de eso. Dijo que no compartían valores, y que su intendencia fue una catástrofe. Pero Quinteros fue uno de los miembros más importantes", afirmó el intendente. "Tiró a la ciudad 20 años para atrás en abandono", enfatizó.

En relación a las declaraciones de Verónica Sikora, la candidata de Javier Milei que afirmó que "todos están en la misma bolsa" de la "casta", sostuvo: "No estamos todos en la misma bolsa. Que vea cómo aquellos que gobernaron esta ciudad hace 20 años nos tiraron al fondo del mar".

El intendente hizo un llamado a reconocer "los esfuerzos conjuntos realizados con los cordobeses incluso en pandemia y recesión", en colaboración con los centros vecinales y los vecinos. Agradeció a aquellos que los acompañaron y enfatizó que la candidatura de Passerini representa la "continuidad en la ejecución de las obras" que no terminaron.

Además, hizo hincapié "evitar elegir a un intendente que promueva la confrontación", ya que esto "obstaculiza el avance de esas obras". "Ya estamos empezando a discutir, ofender y herir. Quiero que Córdoba siga adelante", concluyó.

