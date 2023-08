El país a la gorra

Adrián Simioni

Es difícil encontrar un momento de mayor mishiadura como país. Lo muestran historias mínimas. Como esta: recién anteayer, la familia de Rodrigo López, un chico cordobés de 25 años que falleció tras caer de un acantilado en Tenerife, recibió la confirmación del Banco Central: les dará los dólares al cambio oficial que necesitan para poder repatriar el cuerpo del joven. Si no, pensaban recurrir a donaciones de empleados públicos, los únicos que pueden comprar dólar ahorro, para poder financiar el viaje. Hasta en la muerte es peripatético sortear el cepo en el país más extravagante del mundo.

Un país pordiosero, cuyo ministro de Economía va tocando las puertas para pedir limosna. China, la Corporación Argentina de Fomento (CAF), Brasil, al Banco de los Brics, Estados Unidos, cómo no. Y ahora Qatar. Algunos le dan. Otros le dicen que venga otra vez. Otros se hacen los que no escucharon el timbre.

Como si la Argentina fuera un país arrasado por terremotos, hambrunas, guerras civiles, masacres étnicas o religiosas. Como si Argentina no fuera un país que debería estar ayudando a otras naciones gracias a sus masivos recursos energéticos, minerales, alimentarios. No tenemos vergüenza. No tenemos metas de las cuales sentirnos orgullosos. Somos el país planero del mundo.

Embargamos las joyas de la abuela. El poco oro que tenemos está depositado un poco en el Banco Central, otro poco en el Banco de Inglaterra y otro poco en la Reserva Federal de Estados Unidos, como muchos países del mundo. Hace unos días no lo vendimos pero lo pusimos de garantía a cambio de dólares. No es la primera vez que se hace. Se hizo tras el 2001, durante el kirchnerismo, el macrismo y ahora en el cristimassismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hay una sola cosa que no cambia mientras como Nación pasamos la gorra. La pequeña fracción de la población que trabaja sigue pagando impuestos masivos para que el Estado siga gastando fortunas en su propia disfuncionalidad, pagando sueldos astronómicos a millones de empleados incapaces de brindar servicios públicos básicos como una moneda estable, una Justicia creíble, una educación que eduque y una seguridad que nos cuide.

Ya vamos hasta Qatar a pedir plata aunque sea por unos días, pero las miles de Pymes familiares y militantes de miles de dirigentes políticos de todos los partidos que colman la Anses, la Afip, cada empresa estatal, provincia, municipio y embajada, todas esas no quiebran ni se achican nunca.

Se va Victoria Donda, por ejemplo, pero los dondistas quedan para siempre calentando sillas en el Inadi, el Congreso, todas tierras arrasadas de la militancia rentada. Cada uno con 60 años de sueldos y jubilaciones garantizados por delante, a cambio de nada. ¿Qué esperamos para echarlos?

No somos pordioseros porque sí. Somos mendidantes porque una inmensa cantidad de nosotros no trabaja de verdad y el esfuerzo de los que sí trabajan, que son cada vez menos, no alcanza para mantenernos a todos. Así que hay que pasar la gorra. Eso somos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/