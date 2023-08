La familia del cordobés que murió en España podrá traer el cuerpo al país

La familia de Rodrigo López Besso anunció este viernes que podrán traer los restos del joven, luego de que el Banco Central (BCRA) liberara los fondos que los padres habían recaudado gracias a la acción solidaria de la gente.

Para traer los restos a la Argentina habían recaudado el equivalente a 6.700 euros, pero el BCRA no permitía hacer el cambio de tipo de moneda, acción que se concretó en las últimas horas.

"El Banco Central liberó los fondos. Agradezco a todo el mundo que aportó oraciones, dinero, al cónsul de Tenerife y su secretario, a todos los que nos han apoyado y que no han dejado de estar de nuestro lado. Si Dios decidió llevárselo, es porque algo le hace falta", expresó a Cadena 3 Marcia, la mamá de Rodrigo.

Y añadió: "No tengo el día de confirmación del embarque, pero calculo que es la semana que viene. No era la manera de llevarse a mi hijito, no era la manera. Pero bueno, Dios lo quiso así y dejó una gran enseñanza porque él es mi maestro".

También dijo que propondrá una ley una vez que su hijo sea sepultado. "La ley Rodrigo, para que el Estado no esté ausente, como ha estado con mi hijo. Hace nueve días que mi hijo está en una sala velatoria. No es justo, es inhumano lo que hizo el Banco Central, el Gobierno nacional y el Gobierno de Córdoba. Todos hicieron la vista gorda".

Los antecedentes del caso

Rodrigo López Besso cayó el 2 de junio de un acantilado en Los Abrigos, un pueblo costero cercano a Tenerife, cuando los investigadores creen que estaba pescando. Sus familiares confirmaron que tenía muerte cerebral y decidieron desconectarlo. Murió el pasado 23 de julio.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, la familia logró juntar con el apoyo de la población el equivalente a 6.700 euros para traer al país sus restos.

El padre del joven, Néstor, había hablado con Cadena 3 la semana pasada y aseguró que estaban los fondos a disposición gracias al aporte de los cordobeses, pero que estaban imposibilitados a hacer el cambio de moneda de pesos a euros. "El gran problema es que el banco no libera los fondos. No me deja, no la deja a la mamá de Rodrigo pagar desde allá a través del débito el contrato que tienen con la funeraria", indicó.

Sostuvo que el banco HSBC de Córdoba argumentó por entonces que el responsable de esta situación era el Banco Central.

"Yo no sé quién será el responsable o no responsable. La cuestión es que me están reteniendo o están reteniendo el dinero de los cordobeses para que podamos traer a Rodrigo. No le encuentro una solución. Quisiera saber a dónde, con quién o quién puede tomar la decisión de que liberen esos fondos para que Marcia (mamá de Rodrigo) pueda pagar allá los gastos del servicio para el traslado".

Informe de Fernando Barrionuevo.