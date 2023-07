Denuncian que no pueden traer al país los restos de un cordobés muerto en España

La familia de Rodrigo López Besso, el joven cordobés de 25 años que murió el pasado 23 de julio tras caer a un acantilado en España, denunció que no pueden trasladar a la Argentina el cuerpo porque no le permiten cambiar los pesos que juntaron a euros para pagar en Europa y hacer el traslado.

El joven cayó el 2 de junio de un acantilado en Los Abrigos, un pueblo costero cercano a Tenerife, cuando los investigadores creen que estaba pescando. Sus familiares confirmaron que tenía muerte cerebral y decidieron desconectarlo.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, la familia logró juntar con el apoyo de la población el equivalente a 6.700 euros para traer al país los restos de Rodrigo.

El padre del joven, Néstor, habló con Cadena 3 y aseguró que están los fondos a disposición gracias al aporte de los cordobeses, pero que están imposibilitados a hacer el cambio de moneda de pesos a euros. "El gran problema es que el banco no libera los fondos. No me deja, no la deja a la mamá de Rodrigo pagar desde allá a través del débito el contrato que tienen con la funeraria", indicó.

Sostuvo que el Banco de Córdoba argumenta que el responsable de esta situación es el Banco Central. "Yo no sé quién será el responsable o no responsable. La cuestión es que me están reteniendo o están reteniendo el dinero de los cordobeses para que podamos traer a Rodrigo. No le encuentro una solución. Quisiera saber a dónde, con quién o quién puede tomar la decisión de que liberen esos fondos para que Marcia (mamá de Rodrigo) pueda pagar allá los gastos del servicio para el traslado".

Según pudo saber Cadena 3, el Banco de Córdoba anunció que les ampliarían el monto de la tarjeta de crédito para que la mamá de Rodrigo pueda pagar en España el traslado del cuerpo.

Sin embargo, el pago con tarjeta de crédito implica otros costos y ese dinero no está disponible. Por ese motivo, la familia necesita que los pesos recaudados puedan transformarse en euros desde el mismo banco y que la mamá de Rodrigo pueda pagar los costos.

Informe de Celeste Benecchi.