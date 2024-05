Legislatura de Córdoba: fracasó un proyecto para limitar sesiones sobre tablas

Una fuerte polémica se vivió este miércoles en la Unicameral de Córdoba entre el oficialismo y la oposición por un proyecto de ley para limitar las sesiones sobre tablas, es decir, sin pasar por comisiones.

La iniciativa, impulsada por el legislador libertario Agustín Spaccesi, pero sospechada por el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) de ser promovida por el peronismo gobernante, apuntaba a agravar la mayoría de adhesiones en el recinto para habilitar esa modalidad de debates más rápidos que los habituales.

En concreto, el proyecto establecía la obligación de reunir dos tercios de los votos de la Unicameral para aceptar las sesiones sobre tablas.

Tal prescripción suponía una modificación del reglamento interno del cuerpo legislativo, que la oposición denunció como un intento del oficialismo, que responde al gobernador Martín Llaryora, de acallarla.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) difundió un comunicado, en el que expresó que Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) “falló en conseguir el quórum necesario para sesionar y para llevar adelante un nuevo intento de acallar las voces opositoras a través del proyecto presentado por el legislador Spacessi”.

“El atropello, mediante el cual se intenta imponer una mirada única en esta Legislatura, nos obliga a tomar decisiones. El oficialismo ya ha utilizado muchas herramientas para callarnos: sesionar cada quince días; no trabajar en las comisiones, de las cuales aún hay ocho que no han trabajado en todo el año; pedir cierres de debates sin dejar hablar a todos los oradores; y faltarnos el respeto en repetidas ocasiones, entre tantas otras cosas que han sucedido y que no son de público conocimiento”, denunciaron los radicales.

“Este proyecto de modificación del reglamento interno es simplemente otra herramienta más que usan para callarnos, para no dejarnos cumplir nuestra función que es, esencialmente, la de controlar, de la mano de un socio político oportunista y utilitarista, que sólo busca su beneficio personal”, añade el texto.

Más temprano, el legislador opositor, Gregorio Hernández Maqueda, criticó el proyecto de Spaccesi. En diálogo con Cadena 3, argumentó que es "funcional al oficialismo" y sostuvo que busca "liquidar" el espacio para las voces opositoras en la provincia.

"Este proyecto busca liquidar el poco espacio que tenemos las voces opositoras que queremos controlar al Gobierno", afirmó Hernández Maqueda.

Según él, esto se debe a una maniobra "autoritaria" del Gobierno de Martín Llaryora para asegurar la mayoría absoluta en todas las comisiones.

En ese marco, el legislador criticó al gobernador: "Llaryora tiene un apetito desmedido de poder". Y completó: "No se queda contento con manejar el Ejecutivo, sino que quiere poner, como un pulpo, un tentáculo en el Judicial, que ya lo tiene, y, ahora, en el Tribunal de Cuentas, que fue lo que hizo el año pasado, y ahora quiere liquidar la Legislatura".

Además, Hernández Maqueda argumentó que el proyecto contradice los principios democráticos y limita la representación opositora. "Un verdadero demócrata liberal sostiene el derecho de las minorías a tener una representación y una voz en el gobierno", señaló.

Por último, Hernández Maqueda reveló su desafiliación reciente a la Coalición Cívica debido a su desacuerdo con la dirección política actual del partido: "No comparto el rumbo que han tomado de unirse con el peronismo a nivel nacional". A pesar de ello, continúa representando al interbloque de Juntos por el Cambio bajo el nombre de su fundación, Mejor Futuro.

Por su parte, el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, apuntó contra sus pares de la oposición y negó que el proyecto favorezca al oficialismo.

"Algunos miembros de la oposición hoy decidieron impedir que se sesione en la Legislatura. Ésta es una Legislatura que, si no junta el número de miembros suficientes, no tiene quórum. Tenemos una oposición que busca impedir y oponerse en todo", dijo Siciliano a Cadena 3.

"Este proyecto va en contra del oficialismo, porque le pide a la Legislatura una mayor cantidad de votos para poder aprobar rápidamente una iniciativa", agregó.

Informes de Guillermo López, Juan Pablo Viola y Alejandro Bustos.