Cédula verde: si hay miseria, que quede registrada

Adrián Simioni

El cepo implica muchas complicaciones. Ya lo sabemos. Sin ir más lejos, hay empresas navieras, transportadoras por barco, que advierten que podrían faltar combustibles para usinas eléctricas.

En Vaca Muerta las petroleras alertan que por la falta de insumos importados la actividad podría empezar a frenarse y que por los nuevos impuestos a las importaciones de la devaluación de Massa, los costos se encarecen. 70% de los insumos son importados. En el campo, el precio del glifosato para los transgénicos pegó un salto de 20% desde la semana pasada.

Pero también se abre un abanico de opciones de "nuevos negocios". Y no estoy hablando de las consultoras que cuando un industrial va a la Aduana algún burócrata de la Aduana le "recomienda": "Mire, esta gente tramita muy bien las Sira".

Estoy hablando una ventana de oportunidad que se abrió el martes de la semana pasada para cualquiera que se quiera poner a producir autos gemelos. Resulta que ese día la Dirección Nacional del Registro Automotor autorizó a los registros del automotor a reemplazar la versión en plástico de las tarjetas verde y azul del auto por un simple papel, un simple certificado en papel común y silvestre.

¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, porque como no hay dólares, tampoco hay dólares para importar los plásticos. La cuestión es doblemente curiosa. Porque el Banco Central es el encargado de imprimir el llamado “pouch” de seguridad, el sello que tienen las tarjetas para impedir su falsificación. Y, ante la queja de los registros, el Banco Central se disculpó diciendo que hay un faltante de plásticos por dificultades para importarlos. Pero resulta que es el propio Banco Central el que decide si da o no los dólares para importarlos. Más fondo de la lata no se consigue.

Pero no termina ahí. El Estado no termina nunca de trabajar para nosotros. Porque la tarjeta podría sustituirse con la aplicación móvil Mi Argentina. Si se supone que sirve para las tarjetas ya existentes podría serlo para las nuevas. Pero resulta que no, porque la aplicación ni siquiera es seguro que te la reciban en todas las provincias y municipios o por todos los agentes de tránsito. Los tipos no se hablan entre ellos.

Sería para reírse si no dieran ganas de llorar: para circular el Estado te exige 9 papelitos y trámites, todos supuestamente destinados a garantizar la propiedad de los autos y la seguridad.

Pero el propio Estado te da un papelito en lugar del documento principal porque el propio Estado ha quemado todos los dólares que genera la economía en sostener su propia fastuosa disfuncionalidad. Qué se puede esperar de un Estado que es incapaz de proveer un bien público básico como la moneda y en lugar de ella, también te da papelitos. En lugar de la cédula verde, papelitos; en lugar de moneda, papelitos.

Todo lo cual nos lleva de nuevo al principio: hay una ventana de oportunidad inmejorable para producir autos gemelos. Si ya se hacen gemelos cuando la carísima burocracia de los registros cuenta con todos los elementos, imagine lo fácil que debe ser desde el martes.