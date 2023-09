Cuánto pierde Llaryora como intendente y como gobernador con Ganancias

Adrián Simioni

Sergio Massa acaba de punguearles la billetera a cientos de gobernadores e intendentes de todo el país. Pero hasta ahora nadie puso el grito en el cielo. Solamente Juan Schiaretti, entre los importantes, denunció que Massa hace de Papá Noel con plata ajena. Y casi nadie más. Es porque, como se sabe, el 60% de lo que se recauda por Ganancias va a las provincias y a los municipios, se coparticipa. Así que ayer, cuando los diputados votaron la regresiva casi eliminación de Ganancias votaron también el mayor desfinanciamiento que se recuerde para sus provincias y municipios. De un solo golpe. Sin pacto fiscal ni nada.

En Córdoba fue notorio el voto de la diputada Natalia De la Sota. Nadie entiende cómo puede haber votado eso. ¿Habrá sido por ignorancia o por oportunismo?

El golpe es duro. A la Provincia dejarán de ingresar unos 4.000 millones de pesos al mes. Y a una Municipalidad como la de Córdoba dejarán de entrar unos 250 millones de pesos al mes.

A De la Sota le hicieron creer o ella quiso creer que iba a haber una compensación: el 30% del Impuesto al Cheque quedaría para las provincias. Pero eso no entró en la ley, quedó para más adelante. O sea, nunca.

Ayer mismo la dejó al descubierto el diputado schiarettista Carlos Gutiérrez. No la mencionó pero la aludió –a ella y a Llaryora– como “los diputados de los gobernadores electos”, a los que cuestionó por prestarse al manotazo antifederal.

La pregunta es si Natalia de la Sota, exconcejal de la municipalidad de Córdoba y ahora diputada, ha dañado a sus dos jurisdicciones jugando por obediencia a Massa o si tuvo un guiño de Martín Llaryora, a quien muchos ven en tratativas con Massa y muchos otros en tratativas con Milei, los dos candidatos presidenciales que ayer impulsaron el manotazo a las provincias y municipios.

Es todo bastante raro. Desde el punto de vista político Llaryora debería estar gritando por partida doble. Porque la cuasi eliminación de Ganancias le va a dejar a su sucesor Daniel Passerini 250 millones menos al mes en la intendencia de Córdoba y 3.200 millones menos al mes en la propia billetera de Llaryora como gobernador. Por no hablar de los otros 426 intendentes perjudicados de Córdoba.

Consulté cuál era la posición de Llaryora. Me dijeron que, si no hay una compensación, va a desfinanciar a las provincias. Pregunté si Llaryora iba a salir a reclamar como Schiaretti. Y me dijeron que por ahora no, porque está en Estados Unidos. Schiaretti ya no gobierna, ¿está claro, no?

Nos vamos con otra rareza: los vecinos de la ciudad de Córdoba nos preparamos para ser fastidiados hasta la rendición, porque así lo ha planeado el experto del Suoem en extorsiones sindicales, Rubén Daniele, al que le seguimos pagando el sueldo para que nos extorsione. Resulta que los 10 mil empleados municipales cobraron en julio un salario bruto promedio de 626 mil pesos por seis horas de trabajo, un sueldo que se ajusta automáticamente por inflación. Y se pueden dar el lujo de extorsionarnos porque los vecinos no nos animamos a exigir que los echen. Ahora exigen “trabajar” una hora más y cobrar más. Algo innecesario dado que nadie notó un cambio cuando dejaron de trabajar y cobrar una hora.

Los laburantes privados de Córdoba no pueden ni soñar con todos esos privilegios y abusos. Ahora, encima, como muchos de los empleados municipales cobran sueldos elevados, en comparación, van a ser beneficiados por la eliminación de Ganancias en muchísimo mayor medida que los privados. Pero la eliminación de Ganancias va a significar que a la Municipalidad entren menos recursos para pagarles a ellos sus sueldos. Al bache lo tendrán que poner los laburantes privados, que pagan impuestos pero no viven de ellos como los municipales. No hay mejor metáfora de la obscena inequidad que votaron ayer los diputados como Natalia de la Sota en nombre del progresismo trucho de la Argentina.