Otra vez rociados con nafta

Adrián Simioni

El "Plan Llegar" de Sergio Massa parece que no va a llegar a las elecciones. Miren lo que pasa en las estaciones de servicio.

Por estas horas, están aumentando silenciosamente la nafta y el gasoil pese al acuerdo firmado el 17 de agosto con el cual Massa permitió un aumento de 17,5% y prometió que los combustibles no subirían más hasta el 31 de octubre.

En Córdoba, estaciones Shell amanecieron con subas del 2,4% en las pizarras. En Bahía Blanca y en La Plata los periodistas reportan subas de 2,5% en estaciones Axion. Veremos qué pasa en las próximas horas.

Y también aparecen signos de desabastecimiento. En Tucumán los estacioneros dicen que hay faltantes. Las cámaras del sector dicen lo mismo. Los camioneros se quejan.

El mayor problema está en el gasoil porque, además, hay un tema singular: como el Gobierno congela el precio minorista del gasoil, los productores del campo y los transportistas cargan más barato en una estación de servicio que en el mercado mayorista, donde el precio no está congelado por el Gobierno. Nada funciona en Argentina: comprar mayorista es más caro que comprar minorista.

Pero veamos cuál es el problema de fondo. Para que los estacioneros aceptaran congelar los precios el 17 de agosto, Massa tuvo que lograr que las refinadoras (las que fabrican la nafta o el gasoil) tampoco subieran sus precios.

Y para que las refinadoras los congelaran tuvo que imponerles a las petroleras (las que sacan el crudo que compran las refinadoras) un precio tope. Para que las petroleras aceptaran eso, les prometió ventajas impositivas y no cobrarles todas las retenciones. Resulta que no sólo esto no se cumplió aún, sino que, encima, el precio internacional del crudo está subiendo.

Como consecuencia, las petroleras tienen muchos incentivos para exportar crudo en lugar de vendérselo a las refinadoras. Y las refinadoras entonces bajan la producción. Y por lo tanto racionan la provisión a las estaciones de servicio.

Las estaciones ven que, encima que tienen los precios congelados que cada vez cubren menos sus costos (salarios, electricidad, etc), no pueden vender todo lo que podrían. Por eso hablan de cerrar durante la noche, para ahorrar costos en el momento en que menos venden.

Es un combo complicado. En una economía donde todo está pegado con baba mientras todos sospechan que la emisión descontrolada de pesos que nos trajo hasta acá va a agravarse porque Massa está bajando irresponsablemente impuestos sin bajar el gasto del Estado y el océano de pesos que está en los bancos se sigue multiplicando sin pausas. Esa nafta no falta. Sobra. Pero no es la nafta de los surtidores; es la nafta que alimenta la hoguera inflacionaria.