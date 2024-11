¿A comprar la casa, que se acaba el mundo?

Adrián Simioni

Una de las preguntas del millón de muchos argentinos es si es momento o no de hacer una de las mayores apuestas que hacemos en nuestras vidas: comprar una casa o un departamento. Muy difícil de responder. Si tenemos ahorros en dólares, no sabemos si es el mejor momento de reventarlos o no, porque no sabemos si las casas se seguirán encareciendo en dólares o no. Si tenemos que endeudarnos por una parte, no sabemos si la tasa de interés nos resultará impagable o no para nuestros ingresos futuros. Y encima está la inflación: ¿se terminará para siempre o no?

No sabemos muchas de estas cosas. Pero hay una cosa básica sobre la que se acaba de conocer un indicio que puede ayudar: ¿está cara o barata la vivienda en Argentina?

La Universidad Di Tella acaba de publicar el relevamiento de precios que cada tres meses hace en 13 ciudades de 8 países de América latina. Y ahí se ve que el precio del metro cuadrado de departamentos viene subiendo en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, pero que aún está relativamente bajo en comparación a otros países. Buenos Aires, donde en dólares subió 4,7% desde marzo es la cuarta ciudad más cara de la región. En Rosario el metro cuadrado subió 4%, pero es la tercera ciudad más barata entre las 13 ciudades que se miden. Y en Córdoba es donde más subió desde marzo -5,3%- pero es la segunda ciudad más barata. Solamente Quito, en Ecuador, es más barata que Córdoba o Rosario.

Uno podría pensar que todavía están relativamente baratos los inmuebles. ¿Por qué? Porque hace dos años, cuando asumió Massa como ministro de Economía, el dólar se disparaba –todo lo contrario de ahora- y pensábamos que todo estallaba por los aires, las posiciones de las tres ciudades eran exactamente las mismas. Y los precios no variaron demasiado desde entonces. El metro cuadrado en Buenos Aires estaba en 2.421 dólares y hoy está en 2.540, 5% más, con un dólar que está muchísimo más barato hoy para nuestros pesos.

En cambio, comparado con mayo de 2017, justo antes de la megadevaluación de Macri a fin de ese año, cuando el dólar también estaba muy barato, como hoy, Argentina estaba un poco más cara. Buenos Aires era igual que hoy la cuarta ciudad más cara, pero Rosario y Córdoba eran no sólo más caras que Quito, sino también más caras que Monterrey y Guadalajara.

Y los precios eran mayores que hoy. En Buenos Aires, por ejemplo, te pedían 2.659 dólares, un 5% más que hoy.

Si uno mira estos datos y cree que en Argentina el dólar va a seguir barato, da la impresión de que queda un espacio para que las viviendas sigan encareciéndose un poco más en dólares. Si pensamos así, entonces sería momento de comprar antes que los inmuebles se encarezcan un poco más. Insisto, esto no es una recomendación y hay que considerar otras variables: los ingresos y la tasa de interés si te vas a endeudar, entre otras.

Pero, desde el punto de vista de los precios, tenemos un indicio de que todavía no se adaptaron del todo al dólar barato.

Tal vez por eso el Indec registró una mejora en el optimismo de las empresas de la construcción. Y el Banco Central informó que los bancos entregaron créditos hipotecarios por 175 millones de dólares en octubre contra apenas 5 millones en junio. El acumulado de todos los créditos hipotecarios vigentes se agrandó 20% sólo en octubre. Muchos argentinos están oliendo esto y han corrido al banco porque les parece que una tasa de interés promedio de 5% más UVA es negocio. A comprarse la casa antes de que se acabe el mundo.