Plataformas: los principales estrenos para el fin de semana

Serie estreno de 6 episodios con Adriana Ozores, Oscar Martínez, Marcel Borras, María Pedraza, Patricia López Arnaiz.

La serie muestra una clara similitud con “Succesion” donde una familia y sus disputas por el poder de la empresa, muestran las miserias y las ambiciones de cada uno de los personajes.

Prime

Nadie nos va a extrañar

Esta serie mexicana de 8 episodios, muestra un grupo de cinco amigos que intentarán sobrevivir al acoso escolar de los 90. Ser un “nerd” en los 90, cuando internet no era accesible en los hogares, no existían las redes sociales, no era tarea sencilla.

La isla de las tentaciones

La versión Argentina llega de la mano de Florencia Peña y Benjamín Vicuña que conducirán el ciclo.

Basado en el reality estadounidense “Temptation Island” donde cuatro parejas viajan a una isla paradisíaca para poner a prueba su fidelidad.

Durante dos semanas deberán separarse en lujosas mansiones diferentes, donde convivirán con 8 solteros del sexo opuesto.

Apple TV

Los incitadores

Matt Damon y Casey Affleck son dos ladrones que se meten en grandes problemas cuando

participan en una robo que sale mal y deben huir movilizando en todas las fuerzas policiales y criminales de Boston.

Disney +

Fuimos muy afortunados

Miniserie de 8 episodios, basada en la exitosa novela de Georgia Hunter.

La historia real de una de las familias judías separadas a comienzos de la segunda guerra mundial y de cada miembro en varios continentes, mientras hacen todo lo que está a su alcance para sobrevivir y reunirse.

Netflix

El motín de Caine

Nueva adaptación de esta obra de teatro al cine, dirigida por William Friedkin, director de “El Exorcista“. La última obra del director antes de su muerte.

Un capitán de marina muestra signos de inestabilidad mental que ponen en riesgo la seguridad de su barco durante una violenta tormenta marina.

El mundo secreto del sonido

Con David Attenborough. Serie documental narrada por el icónico naturalista, donde se capturan los sonidos de la naturaleza como nunca antes, gracias a los avances tecnológicos en audio se logran experimentar los detalles más sutiles y los matices del entorno salvaje cobran vida de una manera nunca antes vista, revelando secretos acústicos de ecosistemas.

Doble amenaza

Película basada en la historia de Natasha, una peligrosa mujer que tiene una personalidad muy complicada, que escapa de la familia criminal a la que traicionó. El film también muestra como un contador que viajaba por la ruta se cruza con ella y su vida termina cambiando para siempre. Danielle Chuchran Ryan y Matthew Laurence.

Nuevas temporadas:

Sahmaran (temporada 2)

The umbrella academy (temporada 4)

Inestable (temporada 2)