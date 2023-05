Pedro Pascal, el actor del momento, estará en la segunda parte de Gladiador

Crece la expectativa en torno a la secuela de Gladiador, la película cuya versión original consagró a Russell Crowe y ayudó a apuntalar la ascenden carrera del realizador Ridely Scott.

En los últimos días han trascendido los nombres de algunos actores que figurarán en el elenco de la segunda parte. El nombre más estelar de esta lista es el del chileno Pedro Pascal, que sigue aprovechando su gran momento mediático para participar en algunos de los proyectos más atractivos del mundo del cine y la televisión .

Después de The Last of Us y The Mandalorian ahora confirma un nuevo papel para el futuro que se suma al gran abanico de trabajos que va acumulando -recientemente se le verá en el western de Almodovar, “Extraña forma de Vida”, y más adelante en la primera comedia de Ethan Coen sin su hermano, “Drive-Away Dolls”.

El actor pasa así a formar parte de un reparto que ya incluye a Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Denzel Washington. El que no estará, seguramente, será Russell Crowe. que ya manifestó que no tenía nada que ver con la continuación de la película que le dio fama, gloria y un Oscar: “estoy seguro de que en algún momento querrán preguntarme algo, pero no han mencionado nada en un tiempo. Es una extensión de la narrativa, pero va mucho más allá de la muerte de Maximus, así que no me involucra en absoluto. Escuché que el joven Paul (Paul Mescal) es un buen tipo y le deseo lo mejor. Creo que donde recogen la historia es desde un joven Lucius, asumiendo el papel de emperador. Creo que es una idea muy inteligente dentro del mundo de la película que creamos”.

La nueva película de Paramount está planeada para el 22 de noviembre de 2024, después de mucho tiempo intentando sacar adelante este proyecto.