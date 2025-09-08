Netflix: descubre todos los estrenos de la plataforma hasta el 14 de septiembre
La plataforma más popular renueva su catálogo desde este lunes 8 de septiembre, con varias novedades para mitad del mes.
08/09/2025 | 06:30Redacción Cadena 3
FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde este lunes 8 hasta el domingo 14 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año.
Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
Lunes 8 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (temporada 1)
Lunes 8 de septiembre: La venganza de Analía (temporada 2)
Martes 9 de septiembre: Beso o muerte
Miércoles 10 de septiembre: Las muertas
Miércoles 10 de septiembre: Nombre artístico: Charlie Sheen
Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Francia
Miércoles 10 de septiembre: Renfield: Asistente de vampiro
Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Brasil
Jueves 11 de septiembre: Diario de una chica experta en desastres de amor
Jueves 11 de septiembre: Academia de Villanos
Jueves 11 de septiembre: Beauty in Black
Viernes 12 de septiembre: Las maldiciones
Viernes 12 de septiembre: El otro París
Viernes 12 de septiembre: Ocean's 8: Las estafadoras
Viernes 12 de septiembre: Tú y todo lo demás
Viernes 12 de septiembre: Ratu Ratu Queens: La serie
Viernes 12 de septiembre: La bella y Bester
Sábado 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Evento en vivo - 22:00 hora estándar de Argentina)
Domingo 14 de septiembre: C.I.D (nuevo episodio)
Lectura rápida
[Fuente: Noticias Argentinas]