Pasen y Vean

Netflix: descubre todos los estrenos de la plataforma hasta el 14 de septiembre

La plataforma más popular renueva su catálogo desde este lunes 8 de septiembre, con varias novedades para mitad del mes.

08/09/2025 | 06:30Redacción Cadena 3

FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde este lunes 8 hasta el domingo 14 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana

Lunes 8 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (temporada 1)

Lunes 8 de septiembre: La venganza de Analía (temporada 2)

Martes 9 de septiembre: Beso o muerte

Miércoles 10 de septiembre: Las muertas

Miércoles 10 de septiembre: Nombre artístico: Charlie Sheen

Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Francia

Miércoles 10 de septiembre: Renfield: Asistente de vampiro

Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Brasil

Jueves 11 de septiembre: Diario de una chica experta en desastres de amor

Jueves 11 de septiembre: Academia de Villanos

Jueves 11 de septiembre: Beauty in Black

Viernes 12 de septiembre: Las maldiciones

Viernes 12 de septiembre: El otro París

Viernes 12 de septiembre: Ocean's 8: Las estafadoras

Viernes 12 de septiembre: Tú y todo lo demás

Viernes 12 de septiembre: Ratu Ratu Queens: La serie

Viernes 12 de septiembre: La bella y Bester

Sábado 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Evento en vivo - 22:00 hora estándar de Argentina)

Domingo 14 de septiembre: C.I.D (nuevo episodio)

Lectura rápida

¿Qué estrenos presentó Netflix esta semana? Netflix lanzó series y películas entre el 8 y el 14 de septiembre, incluyendo títulos como "Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul" y "Canelo Álvarez vs. Terence Crawford".

¿Cuándo se realizaron los estrenos? Los estrenos ocurrieron desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de septiembre de 2025.

¿Qué tipo de contenido se incluyó? Se presentaron películas y series nuevas, además de temporadas de series existentes.

¿Cuál fue un evento destacado? El evento en vivo de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford tuvo lugar el sábado 13 de septiembre a las 22:00 hora estándar de Argentina.

¿Qué novedades trajo la plataforma esta semana? La semana incluyó una amplia variedad de géneros, desde dramas hasta documentales, ofreciendo opciones para todos los gustos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

