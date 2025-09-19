Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

FOTO: "La Mula", de Clint Eastwood. Un peso pesado disponible en Netflix.

Por Susana Manzelli





Netflix

La Mula

En 2019, a sus 88 años, Clint Eastwood dirigió y protagonizó la película “La Mula”, que hoy llega a la plataforma.

La película está basada en una historia real y trata sobre un anciano que trafica cocaína para un cartel narco. Earl es un señor que cultiva flores y se ocupa de que todo el mundo lo quiera, salvo su familia con quien tiene lazos rotos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El cambio en el consumo de flores ha hecho decaer el negocio y termina siendo el candidato ideal para transportar droga por vía terrestre. Earl es una persona que ha dedicado su vida al trabajo, ha sido un fracaso como padre, como marido y como abuelo.

La historia de la película es la de la reconciliación de la libertad con la responsabilidad.

El Refugio Atómico

Es una serie de ocho episodios española, de los mismos responsables de “La Casa de Papel” y “Sky Rojo”, Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Se desarrolla en un escenario apocalíptico y se presenta además como una fusión de géneros.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En un búnker de lujo diseñado para resistir catástrofes, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir ante la amenaza de un conflicto global. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido, destapando secretos inconfesables.

Pero también surgen alianzas inesperadas. Una radiografía emocional y sorprendente de unos millonarios viviendo en un agujero de oro.

El Otro París

Se trata de una comedia romántica que sigue a una artista que busca un futuro en París.

Sin embargo, un error geográfico hace que sus planes cambien. Dawn, una artista emergente que busca un futuro en París, donde fue aceptada en una escuela de arte.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Se anota en un reality para poder pagar el viaje, pero sus planes pronto se salen de control. Irá a París… pero París, Texas, a solo 45 minutos del pueblo natal.

Las Maldiciones

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, llega esta miniserie dirigida por Daniel Burman y protagonizada por Leo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Alejandra Flechner.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En solo 3 episodios se relata un truculento tramado familiar que desata secretos del pasado, cuando la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza.

A medida que este thriller avanza, un secreto desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.

Y Ella Dijo Quizás

La nueva película germano-turca sigue la historia de Mavi, una joven cuya vida, arraigada en el ambiente liberal de Hamburgo, se ve alterada durante un viaje a Turquía.

El viaje, iniciado por su novio con una propuesta de matrimonio notablemente fallida, se convierte rápidamente en una revelación. Mavi es la heredera de una opulenta dinastía empresarial turca, de la que no tenía conocimiento.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Mientras navega entre lujos y expectativas familiares, su relación sentimental se ve puesta a prueba por diferencias culturales y secretos del pasado.

Mavi deberá encontrar un equilibrio entre su identidad occidental y las raíces que ahora buscan su lugar, enfrentando desafíos que harán crecer y redefinir su vida.

Black Rabbit

La serie protagonizada por Jude Law y Jason Bateman aborda la compleja relación entre dos hermanos inmersos en el entorno criminal de Nueva York. La serie se desarrolla en diversas locaciones de la ciudad.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Black Rabbit es un thriller y un reflejo de cómo la dinámica familiar contaminada por el delito y las malas decisiones puede alterar las percepciones de lo correcto y lo incorrecto.

Son 8 episodios con mezcla de drama, suspenso y familia.

Prime Video

Platónico: Hotel Luna Azul

Serie turca de 8 episodios.

En un modesto hotel con encanto, regentado por una madre y sus dos hijas, se despierta el interés de los inversores por su ubicación privilegiada.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Un apuesto hombre de negocios está decidido a comprarlo, aunque la madre se niega rotundamente a vender.

La llegada del extraño causa un alboroto, sobre todo en las hijas de la dueña: las dos hermanas caen rendidas a sus pies.

La Novia

Seis episodios protagonizados por Robin Wright y Olivia Cooke.

Gira en torno a la rivalidad entre una madre y la nueva novia de su hijo, de la que desconfía y no cree quien dice ser.

Basada en la novela de Michelle Francis, La Novia presenta un duelo entre ellas, disfrutando de cada uno de sus intercambios, discusiones y hasta momentos amistosos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La serie marca el debut de Robin Wright como creadora y nos transporta a una historia donde el drama familiar, la obsesión y el control maternal son el eje central.

Gen V

Esta nueva temporada mantiene el sello distintivo de sus creadores: una crítica incisiva a las figuras de poder en el mundo contemporáneo.

La trama sigue a su grupo principal de personajes en una realidad donde los superhéroes son más humanos y falibles de lo esperado.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El fallecimiento de Chance Perdomo, quien interpretaba a Andre Anderson, ha dejado una huella notable. Pero lejos de reemplazarlo, la serie le rinde homenaje a su interpretación.

El Pádel es Nuestro

Película de comedia chilena que trata sobre dos parejas y su obsesión por el pádel.

Se explora con humor cómo una afición aparentemente inofensiva puede desatar una cadena de malentendidos, celos y situaciones cada vez más absurdas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La historia sigue a Max y Pablito, dos vecinos y mejores amigos, cuya obsesión por el pádel les cuesta un ultimátum de sus esposas: o recuperan el foco en sus familias o se acaba la paciencia.

Protagonizada por Gonzalo Valenzuela, Tiago Correa, Elisa Zuleta y Yamila Reyna.

Disney+

Match: la Reina de la App de Citas

La película cuenta con Lily James en el papel principal y narra la historia de Whitney Wolfe Heard, una de las empresarias más influyentes del mundo tecnológico.

Dio sus primeros pasos en proyectos sociales, pero su salto a la fama llegó cuando formó parte del equipo fundador de Tinder, donde asumió un rol clave en el crecimiento de la aplicación.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sin embargo, su experiencia en la compañía estuvo marcada por disputas internas y acusaciones de acoso, lo que la llevó a abandonarla.

Lejos de rendirse, decidió crear un espacio diferente dentro de las apps de citas, y así nació Bumble, con otra propuesta revolucionaria para su momento.

Los Sin Nombre

Miniserie que reinventa el clásico de terror que ha dejado huella en el cine y la literatura.

Esta nueva producción, compuesta por seis episodios, está encabezada por Rodrigo de la Serna y se presenta como un thriller psicológico que entrelaza el drama con elementos sobrenaturales.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La trama se centra en Claudia, una mujer que, tras perder a su hija en circunstancias traumáticas, comienza a reconstruir su vida.

Sin embargo, su proceso de recuperación se ve interrumpido cuando recibe una llamada telefónica en la que escucha la frase: “mamá, soy yo. Ven a buscarme”.

Elio

La última película de Disney, con una historia cósmica, llena de humor, emoción y aventuras. La trama sigue a Elio Solís, un chico con mucha imaginación y obsesionado con los extraterrestres.

Su vida cambia por completo cuando es teletransportado al universo de una organización interplanetaria que reúne a representantes de todas las galaxias.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Allí, los aliens lo confunden con el líder de la Tierra, poniéndolo en una situación inesperada.

En esta misión, el joven deberá enfrentar desafíos únicos y aprender el verdadero significado de la conexión con los demás.

Apple TV+

The Morning Show — Cuarta Temporada

Nuevos desafíos para el periodismo que se enfrenta a la inteligencia artificial, la manipulación digital y la lucha por el poder en el entorno mediático.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En esta entrega, la serie sitúa a sus protagonistas en un escenario diferente.

La tradicional cadena UBA ha desaparecido y se ha fusionado con NBN, dando lugar a una empresa nueva que apuesta su futuro a la reconversión digital y a la cobertura de eventos globales como los Juegos Olímpicos de París.