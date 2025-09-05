Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

FOTO: Riesgo Bajo Cero, con Liam Neeson, uno de los estrenos en plataformas.

Netflix

Merlina – Temporada 2, parte 2

Una nueva tanda de cuatro episodios de la segunda temporada de Merlina incorpora nuevas figuras clave, entre ellas la cantante Lady Gaga, que ha generado gran expectativa entre la audiencia. La parte dos retoma mostrando a la protagonista luchando por recuperarse, después de haber sido arrojada por una ventana.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Los nuevos episodios se centran en los efectos de las decisiones de Merlina en la primera mitad de la temporada.

Lady Gaga interpretará a Rosaline Rodwood, una legendaria profesora de Nevermore, cuya aparición promete dar un giro en la historia. Además de su papel en pantalla, Gaga estrenará una canción original en la serie titulada The Dead Dance, que contará con un videoclip dirigido también por Tim Burton.

Falso amor y venganza

Es el nuevo documental que expone estafas en las apps de citas.

El documental relata las memorias de múltiples víctimas de fraudes románticos, quienes intentan rehacer sus vidas tras quedar heridas, sin dinero y con miedo de creer en el amor nuevamente. Cecile Fjellhoy, sobreviviente de El estafador de Tinder, ayuda a varias víctimas junto a una investigadora privada a recuperar sus vidas y desenmascarar a peligrosos depredadores digitales en esta provocadora serie.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La finalidad es que los delitos que los estafadores cometieron no queden impunes y que sus víctimas tengan la oportunidad de reconstruir sus vidas tras obtener justicia.

Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar

Esta producción está basada en un caso de acoso que conmocionó a la ciudad de Michigan, en los Estados Unidos.

El documental habla sobre la experiencia de Laury Licari, de entonces 13 años, y su novio de aquel momento, ambos en la escuela secundaria.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La trama inicia en octubre de 2020, cuando Laury comenzó a recibir mensajes desde un número desconocido, en tono amenazante, que continuaron durante dos años.

El ataúd de cristal

Desde Indonesia llega este thriller con una historia de terror con giros inesperados. Combina herencia, engaños y venganza sobrenatural.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Para cobrar una herencia, un viudo y su amante deben pasar 100 días con el cadáver de su esposa en una mansión aislada. Lo que parecía un plan sencillo pronto se transforma en una pesadilla, pues nada es lo que parece y la presencia de la difunta sigue muy viva dentro de la casa.

Tensión psicológica que logra unir lo sobrenatural, lo humano y lo emocional.

Apple TV

Del cielo al infierno

Highest 2 Lowest es el título original de esta película dirigida por Spike Lee y protagonizada por Denzel Washington. La película es una remake del clásico de Akira Kurosawa El infierno del odio.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El acaudalado ejecutivo musical David King acorrala al aspirante a rapero Young Felon (Rocky), después de que este intentara secuestrar a su hijo.

Cuando está a punto de completar la compra de una discográfica, le informan que su hijo adolescente ha sido secuestrado luego de salir de un entrenamiento de básquet, y le piden 17 millones de dólares de rescate. A los pocos minutos, se entera de que se han equivocado de víctima y que, en verdad, a quien tienen cautivo es al hijo de su histórico chofer y persona de confianza.

¿Debe aportar la recompensa aunque no sea su hijo? A partir de ese dilema y de lo que sigue, se irá moldeando un tenso ejercicio del género, que en este thriller impacta más cuando los protagonistas se enfrentan a dilemas morales.

HBO Max

Karate Kid: leyendas

Una de las franquicias más queridas de los años 80 regresa con una nueva entrega que intenta unir generaciones, tradiciones y estilos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Está protagonizada por Jackie Chan y Ralph Macchio, ambos repitiendo sus papeles de películas anteriores.

Las máscaras de oxígeno no caerán automáticamente

Serie brasileña de cinco episodios que transcurre en el Río de Janeiro de finales de los 80.

El contrabando de medicamentos entonces era una estrategia desesperada, y la potencia de la serie reside en combinar lo personal con lo colectivo, y lo íntimo con lo político, mediante un espejo crítico del presente.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Basada en hechos reales, sigue a un grupo de tripulantes de cabina que, al ver a amigos y colegas enfermar y morir durante la década del 80 sin acceso a tratamiento, inician una arriesgada operación para atraer ilegalmente el medicamento AZT del extranjero, movilizando una red de solidaridad en medio de la negligencia del gobierno frente a la crisis.

El hacker adolescente más buscado

Docuserie sobre los ciberataques realizados por el finlandés de 15 años Julius Kivimäki, uno de los hackers más peligrosos del mundo.

La serie contiene cuatro capítulos y cuenta la historia real de Julius, conocido por forzar el aterrizaje de emergencia de un avión, paralizar la red PlayStation y orquestar ataques al estilo SWAT.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Se ha convertido en uno de los ciberdelincuentes más buscados. A través de testimonios de expertos, agentes del FBI, víctimas y el propio hacker, la historia revela la magnitud de sus acciones y su impacto global.

Prime Video

Riesgo bajo cero: venganza

Un veterano camionero de caminos de hielo lidia con la culpa de haber sobrevivido a la muerte de su hermano menor, quien falleció en los sucesos narrados previamente en Riesgo bajo cero.

Para honrar el último deseo de su hermano, Mike viaja a Nepal para esparcir sus cenizas en la cima del monte Everest.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Esta secuela lo trae a Liam Neeson nuevamente como protagonista, aportando más acción a la carrera del actor.

Disney +

Lilo y Stitch

La remake del clásico animado Lilo y Stitch llega a la plataforma en formato live-action y vuelve a contar la historia de Lilo, una niña hawaiana solitaria, y Stitch, un experimento alienígena con forma de peluche rebelde que llegan a construir una familia inesperada.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El mensaje de ohana, que significa familia y que la familia nunca te abandona, se mantiene más vigente que nunca en esta reinterpretación visualmente atractiva.

20.000 leguas de viaje submarino

El clásico literario de Julio Verne se transforma en una serie de origen mexicano que funciona como continuación de Viaje al centro de la Tierra, y presenta a los personajes en una nueva misión a través de la dimensión Verne.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La producción consta de seis episodios y se presenta como una propuesta para ver en familia.

Una forma de acercar un clásico de la literatura al público infantil con una apuesta audiovisual de buen nivel y el uso de efectos visuales en la creación de un universo subacuático fascinante.