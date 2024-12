Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

Susana Manzelli

Netflix

María

La historia de la Virgen María. Esta película cuenta con un reparto encabezado por la joven actriz israelí Noa Cohen en el papel titular, acompañada por Anthony Hopkins como el rey Herodes.

El relato de María sigue el extraordinario viaje de la madre de Jesús, comenzando con la inmaculada concepción, el nacimiento del Mesías y la peligrosa huida que María y José emprenden para proteger a su hijo de la persecución desatada por Herodes. La película no solo retoma esta icónica historia bíblica, sino que, según su director, busca “presentar una versión moderna y profundamente emotiva de estos personajes”, explorando tanto su vulnerabilidad como su fortaleza.

El director D.J. Caruso apuesta por la autenticidad al elegir actores israelíes. El rodaje se llevó a cabo en Marruecos, fortaleciendo la atmósfera de una historia universal.

La película, en este sentido, se aleja de las representaciones más tradicionales y monolíticas de los personajes bíblicos, optando por retratarlos como seres profundamente humanos, con conflictos y emociones reconocibles.

Bob Marley: la leyenda

Una película biográfica sobre un icono de la música y pionero del reggae, tan famoso por sus canciones, como por su activismo pacifista, el músico rastafari se enfrentó a un momento crítico en 1976, cuando unos pistoleros ingresaron a su hogar en Jamaica —hiriendo de bala a su esposa, a su mánager y al propio Bob—, dos días antes de un concierto benéfico.

El atentado contra su vida —atribuido a represalias políticas— no lo detuvo de subir a la tarima en la fecha acordada; y también sería decisivo en la creación de Exodus, el álbum más exitoso de su carrera.

La biopic se centra en un lapso de cuatro años: el intento de asesinato, su exilio en Londres y su posterior regreso a Jamaica ya convertido en una estrella internacional.

El tren de los niños

Película italiana dirigida por Cristina Comencini narra la vida de un niño napolitano que encuentra esperanza en medio de la pobreza de la posguerra.

Amerigo, un niño de siete años que deja su hogar en Nápoles para vivir temporalmente con una familia anfitriona en el norte de Italia como parte de la iniciativa histórica conocida como los “Trenes de la felicidad”.

En la trama, Antonietta Speranza (interpretada por Serena Rossi) debe tomar una difícil decisión: enviar a su hijo Amerigo al norte para garantizarle un futuro mejor. A pesar de la desesperación y el dolor de la separación, Antonietta confía en que Derna (Barbara Ronchi), una mujer joven y solidaria, pueda ofrecerle a su hijo un hogar temporal lleno de posibilidades.

La brea

La serie La Brea, de 10 capítulos, es una mezcla de drama, ciencia ficción y misterio que sigue a un grupo de personas que, tras un evento catastrófico, se enfrentan a una lucha por sobrevivir en un mundo desconocido. Todo comienza en Los Ángeles cuando un gigantesco socavón se abre en el famoso barrio de La Brea, arrastrando a personas, autos y edificios hacia sus profundidades.

Lo sorprendente es que los afectados no mueren en el colapso, sino que despiertan en un mundo prehistórico lleno de peligros y criaturas extintas. Mientras intentan entender cómo llegaron allí y cómo regresar a casa, el grupo debe trabajar en equipo para sobrevivir a los desafíos de este entorno hostil. Al mismo tiempo, los seres queridos que quedaron en la superficie intentan descubrir la verdad detrás del fenómeno.

Palomas negras

Keira Knightley encabeza una producción que combina el suspenso del espionaje con un drama personal en un Londres cubierto de secretos.

Durante una década, Helen ha estado filtrando información confidencial de su esposo, un político influyente, a una organización secreta conocida como las Palomas Negras.

“Cuando una espía con una doble vida se entera del asesinato de su amante, se une a un viejo amigo sicario para encontrar la verdad y cobrar venganza”, adelanta la sinopsis de esta serie que tendrá 6 episodios.

Asaf

La nueva serie turca disponible en Netflix que combina elementos de drama y misterio con suspenso es lo más visto de la N roja. La trama gira en torno a un hombre cuya vida está plagada de fracasos personales y financieros.

Tras un accidente de tráfico, recibe una indemnización, pero sus problemas no terminan allí: no puede pagar el traslado médico de su hijo a Alemania.

Amor redentor

Drama romántico de época que está cautivando a miles de espectadores. Ambientada en la década de 1850 en California, durante la fiebre del oro, esta película narra una intensa historia de amor, redención y superación personal.

Basada en la novela homónima romántica de 1991 de Francine Rivers, esta película sigue la vida de Angela, una mujer cuya vida comienza de manera complicada desde su nacimiento. Abandonada por su padre biológico al ser fruto de una relación extramatrimonial, Angela desarrolla un carácter fuerte como mecanismo de defensa.

A lo largo de su vida, el rechazo hacia los hombres se va intensificando, debido a las experiencias traumáticas que ha vivido, muchas de ellas relacionadas con el abuso y la explotación.

Aquella Navidad

La historia se desarrolla en el pueblo inglés de Wellington de Mar, donde la tormenta de nieve altera los planes de todos, incluyendo los de Santa.

Apta para toda la familia como una de las propuestas más destacadas de la temporada que cuenta con la canción principal de Ed Sheran: “Under the tree”.

Churchill y la guerra

Docuserie de 4 episodios que recorre la vida del primer ministro del Reino Unido desde 1940 hasta 1945, cuando lideró al país en un momento crítico.

La serie combina imágenes coloreadas y la voz del propio Churchill recreada mediante tecnologías de inteligencia artificial, esta técnica permite que Winston Churchill narre su propia historia.

Se centra en la estrategia militar, las consecuencias de sus desiciones, las dimensiones políticas y humanas de sus acciones. La serie ofrece una representación histórica con narración cinematográfica.

Campamento con mamá

Una divertida historia con Natalia Oreiro en el protagónico.

Esta comedia familiar donde una madre controladora y un hijo pre adolescente viven juntos una aventura, apuesta a la emoción y el vínculo entre madre e hijo.

El elenco se completa con Pablo Rago, Dalia Gutman, Sofi Morandi, Milo Lis y Sebastián Arzeno.

Max

Beetlejuice, Beetlejuice

El fantasma más famoso está de vuelta. Esta secuela reúne a Winona Ryder, Michael Keaton, Catherine O’Hara y Jenna Ortega.

Dirigida por Tim Burton, sigue a Astrid (Jenna Ortega) mientras desata un caos sobrenatural al invocar accidentalmente al excéntrico bioexorcista.

Abigail

Abigail es una película de terror estadounidense dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Está protagonizada por Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud (en una aparición póstuma en la película).

La historia se inspira libremente en La hija de Drácula (1936) del director Lambert Hillyer.

La película se centra en un grupo de secuestradores que capturan y deben vigilar a Abigail, la hija de la figura más poderosa del hampa por el rescate de 50 millones de dólares, hasta que obtienen más de lo que negociaron cuando Abigail revela su verdadera naturaleza como niña vampira, cazándolos uno por uno.

Superman: la historia de Christofer Reeve

Una vida de película de uno de los actores más reconocibles de los años 70 y 80. Comenzando por sus inicios como actor de arte dramático y la loca historia de cómo llegó a convertirse en Superman, el documental realizaba un recorrido por la vida de un actor al que le sucedieron todo tipo de cosas, y de las que no siempre salió tan airoso como el personaje al que interpretaba en la gran pantalla.

Una infancia complicada debido a la separación de sus padres le marcó de por vida, y sus dudas acerca de dar el paso para convertirse en Superman o mantenerse en el teatro le atormentaron durante un tiempo.

Un día Reeve sufrió una mala caída practicando equitación que le supuso la fractura de dos vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal. Sobrevivió de milagro, pero quedó conectado para siempre a una máquina para poder respirar y muy limitado físicamente, hasta el punto de no poder caminar y apenas moverse. Ahí comenzó una nueva vida, y le volvió a tocar ponerse otra capa de héroe, aunque esta vez de otra forma bien distinta.

Amazon Prime Video

Dulce estafa

Serie de 6 episodios, inspirada en un caso real, centrada en tres torpes ladrones que tienen intenciones de robar barriles de jarabe de arce de una compañía.

Protagonizada por Margo Martindale, quien interpreta a una granjera que recurre al crimen cuando las autoridades burocráticas amenazan con quitarle todo lo que ama, y la participación especial de Jamie Lee Curtis.

La virgen roja

Película protagonizada por Najwa Nimri y que cuenta la historia de Hildegart Rodríguez, pionera feminista en la España de comienzos del siglo XX.

Considerada una niña prodigio, a los 11 años ya daba conferencias sobre feminismo y sexualidad, hablaba sobre la prostitución y anticoncepción. Detrás de esa niña brillante estaba la figura de una madre implacable que quiso conformar el ideal de mujer del futuro y terminó en tragedia.

Apple TV

Fly me to the moon

Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11 en 1969.

Está película está protagonizada por Scarlett Johansson, y es una comedia dramática romántica y sigue la relación entre una especialista en marketing y el director de la NASA a cargo del lanzamiento de la misión que marcó la historia, como la primera vez que un humano llegó a la luna.

Cuando La Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, el depto. de marketing recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo y comienza la cuenta regresiva.