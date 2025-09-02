Lady Gaga sorprende con su personaje en "Merlina 2" de Netflix

Lady Gaga forma parte de "Merlina 2", la popular serie de Netflix, que estrena sus últimos capítulos entre el 3 de septiembre.

"Una visión venenosa. Primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Merlina 2", anunció Netflix desde sus redes sociales, a horas de la segunda entrega de capítulos de esta temporada.

Lady Gaga interpreta a la profesora Rosaline Rotwood y hay gran expectativa por su debut en la serie y por ver cómo se desenvuelve en este nuevo desafío.

La protagonista, Jenna Ortega, es productora en la segunda temporada de “Merlina” y dijo: "Si te gusta Merlina, si te gusta Lady Gaga, deberías estar emocionado por verla en la Parte 2, realmente funciona. Está increíble. Es uno de los pocos y raros ejemplos de alguien que está haciendo lo que debe hacer. Poder verla y contar con ella es una experiencia surrealista".

De qué trata "Merlina 2":

Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina, junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.