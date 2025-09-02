Lady Gaga sorprende con su personaje en "Merlina 2" de Netflix
La icónica artista debutó en la serie de Netflix con su papel de Rosaline Rotwood, generando gran expectativa entre los fanáticos.
02/09/2025 | 14:22Redacción Cadena 3
FOTO: Lady Gaga sorprende con su personaje en "Merlina 2" de Netflix
Lady Gaga forma parte de "Merlina 2", la popular serie de Netflix, que estrena sus últimos capítulos entre el 3 de septiembre.
"Una visión venenosa. Primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Merlina 2", anunció Netflix desde sus redes sociales, a horas de la segunda entrega de capítulos de esta temporada.
Lady Gaga interpreta a la profesora Rosaline Rotwood y hay gran expectativa por su debut en la serie y por ver cómo se desenvuelve en este nuevo desafío.
La protagonista, Jenna Ortega, es productora en la segunda temporada de “Merlina” y dijo: "Si te gusta Merlina, si te gusta Lady Gaga, deberías estar emocionado por verla en la Parte 2, realmente funciona. Está increíble. Es uno de los pocos y raros ejemplos de alguien que está haciendo lo que debe hacer. Poder verla y contar con ella es una experiencia surrealista".
De qué trata "Merlina 2":
Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina, junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.
Lectura rápida
¿Quién es Lady Gaga en Merlina 2? Lady Gaga interpreta a la profesora Rosaline Rotwood.
¿Qué anunció Netflix? Lanció un primer vistazo del personaje de Lady Gaga en sus redes sociales.
¿Cuándo se estrena Merlina 2? La serie estrena sus últimos capítulos el 3 de septiembre.
¿Qué comentó Jenna Ortega sobre Lady Gaga? Dijo que su actuación es surrealista y que realmente funciona en la serie.
¿Quienes son los creadores de la serie? Alfred Gough y Miles Millar son los showrunners de Merlina.
[Fuente: Noticias Argentinas]