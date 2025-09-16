La vida y legado del director Robert Redford, un ícono del cine estadounidense

FOTO: Fotos AP: La vida del director galardonado con el Oscar y activista Robert Redford

Robert Redford, el aclamado director galardonado con el Oscar, activista y fundador del Festival de Cine de Sundance, falleció el martes a los 89 años. Su notable vida y carrera dejó imágenes indelebles en la historia del cine estadounidense.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de AP, que refleja algunos de los momentos más significativos de su trayectoria y su impacto en la industria cinematográfica.