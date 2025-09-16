En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Pasen y Vean

La vida y legado del director Robert Redford, un ícono del cine estadounidense

Robert Redford, el aclamado director galardonado con el Oscar, activista y fundador del Festival de Cine de Sundance, falleció a los 89 años. Su vida y carrera dejaron imágenes indelebles que marcaron la industria del cine.

16/09/2025 | 13:33Redacción Cadena 3

FOTO: Fotos AP: La vida del director galardonado con el Oscar y activista Robert Redford

Robert Redford, el aclamado director galardonado con el Oscar, activista y fundador del Festival de Cine de Sundance, falleció el martes a los 89 años. Su notable vida y carrera dejó imágenes indelebles en la historia del cine estadounidense.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de AP, que refleja algunos de los momentos más significativos de su trayectoria y su impacto en la industria cinematográfica.

Lectura rápida

¿Quién fue Robert Redford?
Robert Redford fue un director, actor y activista estadounidense, conocido por su trabajo en cine y su compromiso con causas ambientales.

¿Cuándo falleció?
Falleció el martes, a los 89 años.

¿Cómo contribuyó a la industria del cine?
Fundó el Festival de Cine de Sundance y recibió un Oscar por su labor en el cine.

¿Qué dejó en su legado?
Dejó imágenes y obras significativas que resonaron en la cultura popular y el activismo.

¿Qué tipo de fotos se presentan?
Se presentan fotos seleccionadas por los editores de AP que destacan momentos clave de su vida y carrera.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho