La vida y legado del director Robert Redford, un ícono del cine estadounidense
Robert Redford, el aclamado director galardonado con el Oscar, activista y fundador del Festival de Cine de Sundance, falleció a los 89 años. Su vida y carrera dejaron imágenes indelebles que marcaron la industria del cine.
16/09/2025 | 13:33Redacción Cadena 3
FOTO: Fotos AP: La vida del director galardonado con el Oscar y activista Robert Redford
Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de AP, que refleja algunos de los momentos más significativos de su trayectoria y su impacto en la industria cinematográfica.
Lectura rápida
¿Quién fue Robert Redford?
Robert Redford fue un director, actor y activista estadounidense, conocido por su trabajo en cine y su compromiso con causas ambientales.
¿Cuándo falleció?
Falleció el martes, a los 89 años.
¿Cómo contribuyó a la industria del cine?
Fundó el Festival de Cine de Sundance y recibió un Oscar por su labor en el cine.
¿Qué dejó en su legado?
Dejó imágenes y obras significativas que resonaron en la cultura popular y el activismo.
¿Qué tipo de fotos se presentan?
Se presentan fotos seleccionadas por los editores de AP que destacan momentos clave de su vida y carrera.
[Fuente: AP]